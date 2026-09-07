Calvin Harris faz Cidade do Rock tremer no RIR

Rio - Mesmo debaixo de muita chuva, a Cidade do Rock virou uma grande pista de dança ao som de Calvin Harris no Palco Mundo, na madrugada desta segunda-feira (7). Com "Sweet Nothing", o DJ escocês iniciou a apresentação que cativou o público e fez a galera pular do início ao fim.

O show, porém, foi de poucas interações com o público, sempre com frases rápidas como "levantem os braços", "se souberem a letra, cantem" e "pulem". Ao fim do espetáculo, também deixou o palco em silêncio.

E por falar em espetáculo, o escocês usou e abusou de efeitos especiais, como fogo, fogos, lasers e luzes piscantes. Apesar de estar sozinho e pouco tocar no microfone, o artista mostrou a que veio e provou que um DJ pode, sim, ser o headliner do festival.

A apresentação que colocou a galera para pular contou com hits como "Outside", "One Kiss", "This Is What You Came For", "I Need Your Love", "Don’t Blame Me", "Feels so Close", "How Deep is Your Love", "Where Have You Been" e mais.

Para encerrar com chave de ouro, Calvin Harris homenageou o também DJ Avicii, que morreu em 2018, ao fechar o show com "Levels".

Para o policial militar Thiago Lisboa, de 26 anos, a apresentação de Calvin foi o que pagou o ingresso do festival. "O melhor show do dia. Disparado com muita folga para o segundo lugar, que, para mim, foi do Barão Vermelho. Eu vim com uma expectativa que foi correspondida", afirmou.

As estudantes Giovana Borneli, de 20 anos, e Maria Eduarda Negreiro, de 20, também curtiram muito o show. "Simplesmente magnífico. Eu tenho uma pontinha para eletrônica, então eu simplesmente achei perfeito", disse Giovana. "Acho que foi uma experiência inesquecível, um dos melhores shows do dia", completou Maria Eduarda.

Nesta segunda-feira (7), o Palco Mundo recebe o lendário Elton John para um show exclusivo. O Rock in Rio acontece ainda nos dias 7, 11, 12 e 13.

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