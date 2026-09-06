Show do Jota Quest no Rock in Rio 2026 - Daniel Pinheiro / Brazil News

Show do Jota Quest no Rock in Rio 2026Daniel Pinheiro / Brazil News

Publicado 06/09/2026 22:36 | Atualizado 06/09/2026 22:53

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Vídeos do cantor foram projetados no telão ao longo da apresentação, que contou com backing vocals. "Viva Tim, rapaziada", vibrou o vocalista Rogério Flausino. A banda abriu o show com a música "Dance Enquanto é Tempo".Em meio à letra da canção "Vale Tudo", que diz "só não vale dançar homem com homem nem mulher com mulher", Rogério deixou uma mensagem: "Agora vale. Vale a diversidade, Rock in Rio."Com a canção "Gostava Tanto de Você", a banda colocou o público para soltar a voz. "Que saudade, Tim Maia", lamentou Rogério.Durante a música "As Dores do Mundo", o vocalista relembrou o início da trajetória da banda, há 30 anos. "Como nos velhos tempos, essa é a hora de sair do chão", gritou.O fim da apresentação foi marcado pela música "Não Quero Dinheiro", além da imagem de Tim no telão e de uma chuva de confetes sobre o público que estava na grade. O repertório também teve as canções "Primavera (Vai Chuva)", "Acenda o Farol", "Que Beleza", "Réu Confesso" e "Encontrar Alguém", do Jota Quest.Para realizar um tributo em grande estilo, a banda convidou Tony e Lincoln para cantar "Sossego". "Sebastião vive. Viva Tim Maia", homenageou Tony, que mostrou disposição de sobra aos 96 anos.Rogério também convidou o público a acender a lanterna do celular, enquanto os backing vocals repetiam "Não vai embora, vou morrer de saudade", em homenagem a Tim Maia.Negra Li subiu ao Sunset para soltar a voz em "Descobridor dos Sete Mares". A parte de trás da camisa usada por Rogério, inclusive, tinha o trecho "transando as cores desta vida" escrito.Apesar de empolgar o público com sucessos do ícone da música, parte da plateia se dispersou por volta das 20h50, devido à aproximação do show do Black Eyed Peas, e seguiu em direção ao Palco Mundo.Calema, BaianaSystem e Ne-Yo também fazem parte das atrações do Palco Sunset. O festival ocorre nos dias 7, 11, 12 e 13.Fã da banda e de Tim, Luciana Vieitas, de 50 anos, viveu um momento muito especial. "Eu sou apaixonada, [passei] a minha vida inteira ouvindo. É muito emocionante estar aqui. Estou muito feliz. [...] Tony Tornado foi uma emoção, Negra Li foi outra surpresa", contou a advogada.