Lu - Reprodução / Instagram

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Publicado 07/09/2026 05:00

Rio - Quatro anos depois, Luísa Sonza retorna ao Palco Mundo do Rock in Rio, nesta segunda-feira (7). Para esta nova passagem pelo festival, a cantora preparou um encontro que parte de um lugar diferente daquele normalmente associado aos seus grandes shows pop. Ao lado de Roberto Menescal, ela vai celebrar a bossa nova em um dos momentos da apresentação, com início previsto para as 16h10.

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"Para o show no Rock in Rio, a gente escolheu dar à bossa nova o momento que ela merece. Eu não queria começar direto com o pop e com os hits. Quero começar mais calminha, deixar o público entrar nesse universo, sentir essa atmosfera, e depois ir puxando para as outras músicas", adianta.

A escolha foi fazer justamente o caminho "da bossa nova para o pop, e não o contrário", evitando a lógica nomeada por ela como "Heavy Hitter Opener"; isso é, quando a apresentação começa com uma abertura de grande impacto.

A aproximação com o gênero já vinha aparecendo no trabalho da artista. Justamente em janeiro deste ano, ela gravou "Bossa Sempre Nova" ao lado do próprio Menescal, e de Toquinho. Antes disso, Luísa diz que a mistura entre diferentes sonoridades já atravessava "Brutal Paraíso", seu quarto álbum de estúdio.



"Meu encontro com o Roberto Menescal foi muito natural. Para algumas pessoas, essa mistura de sons pode até parecer um choque, mas é algo que vem de forma muito espontânea", conta a artista. "Eu já vinha fazendo esse tipo de mistura desde antes, em 'Brutal Paraíso'... Então faz parte de quem eu sou artisticamente. Música é música, é sobre sentimento, e eu nunca enxerguei esses gêneros como universos que não pudessem conversar", completa.

O próprio Rock in Rio também participou da aproximação entre os dois. Depois do convite, porém, a parceria ultrapassou a preparação profissional. "O convite veio do Rock in Rio. Mas eu e o Roberto nos demos bem de cara. A gente fala de trabalho, conversa muito sobre música e, quando percebe, já está tomando um vinho e falando de outras coisas. Foi uma conexão muito natural, tanto musicalmente quanto pessoalmente", afirma.



Ao retornar ao principal palco do festival, Luísa acredita que a companhia de Menescal acrescenta outro significado à apresentação. "Estar no Palco Mundo é sempre muito especial. É uma honra, um sonho realizado, e eu sou muito grata por ter essa oportunidade mais uma vez. E, desta vez, ainda tem um significado diferente por estar ao lado do Roberto Menescal. É um daqueles momentos que a gente guarda."

Além de Luísa, outros grandes artistas se apresentam no Palco Mundo, nesta segunda, como Jon Batiste (18h15), Gilberto Gil (20h30) e Elton John (23h). Já no Sunset, haverá os shows: Vanessa da Mata convida Rubel (15h), Roupa Nova convida Guilherme Arantes (17h10), Péricles canta Motown (19h20) e Laufey (21h55).



*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Isabelle Rosa