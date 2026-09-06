Banda Barão Vermelho se apresenta no Palco Mundo do Rock in Rio, no domingo (6) - Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

Banda Barão Vermelho se apresenta no Palco Mundo do Rock in Rio, no domingo (6)Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

Publicado 06/09/2026 19:33 | Atualizado 06/09/2026 19:38

Rio - Uma das bandas de rock brasileiras mais consagradas, o Barão Vermelho foi o primeiro a subir ao Palco Mundo , neste domingo (6), com o "Encontro da Formação Original". No terceiro dia do festival, Frejat, Guto Goffi, Maurício Barros e Dé Palmeira empolgaram o público com uma homenagem ao antigo vocalista, Cazuza (1958-1990), além de canções de sucesso.

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A banda abriu a apresentação com a música "Maior Abandonado". O repertório repleto de hits também contou com "Pense e Dance". "Meus Bons Amigos", "O Tempo Não Pára", "Tão Longe de Tudo", "Bete Balanço", "Codinome Beija-Flor", "Por Você", "Vem Quente Que Eu Estou Fervendo", de Erasmo Carlos, e "Por que a gente é assim?".



Durante o show, o vocalista cumprimentou os fãs, relembrando que se apresentaram na primeira edição do festival. "É um prazer enorme estar aqui hoje com vocês nesse show, 'Barão Vermelho Encontro Formação Original'. Nós quatro que começamos a primeira música do show. Estivemos aqui em 1985 e é muito bom estarmos juntos ainda, desfrutando desse momento com vocês. Estamos muito felizes", disse Frejat.



A banda surpreendeu o público com uma homenagem ao antigo vocalista. Um vídeo de Cazuza cantando "Todo Amor que houver nessa vida" surgiu no telão. Em "Malandragem Dá Um Tempo", o tecladista assumiu o vocal. "Viva Bezerra da Silva", disse Maurício, mencionando o dono da música.



Frejat retomou o comando do microfone com "Puro Êxtase", animando o público, que dançou em meio à chuva. O cantor, inclusive, chegou a brincar sobre o mau tempo. "Tentei combinar com São Pedro, foi mal."

O grupo encerrou o show com a música “Pro Dia Nascer Feliz”. Em seguida, foram até a frente do palco para cumprimentar os fãs, recebendo gritos e aplausos.



A professora Helaine Almeida, de 39 anos, veio de Mossoró, no Rio Grande do Norte, apenas para prestigiar os ídolos. "Foi emocionante, como revisitar lembranças. Porque eu conheci o Barão Vermelho por meio do meu irmão e sou muito ligada a ele. Gravei quase tudo para mandar para ele também."



Ao refletir sobre o repertório e a apresentação como um todo, Helaine elogiou. "Gostei muito, atendeu todas as minhas expectativas", afirmou a professora.

A meteorologista Ana Luiza, 27, também assistiu o show. Mesmo não sendo a maior fã da banda, não poupou elogios. "Tocaram todas as músicas que eu amo, foi um show foi maravilhoso. A formação original junta é perfeita."

O Barão Vermelho também conquistou a médica Letícia Revitto, 27. "Achei o show muito bom. Conheço algumas músicas e as que eu não, vou adicionar na playlist. Eu não esperava gostar tanto, foi muito bom", revelou.