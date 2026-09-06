Priscila Nocetti e Rômulo Costa prestigiam o segundo dia do Rock in Rio - Rodrigo T. Ribeiro / Agência O DIA

Priscila Nocetti e Rômulo Costa prestigiam o segundo dia do Rock in Rio Rodrigo T. Ribeiro / Agência O DIA

Publicado 06/09/2026 12:37 | Atualizado 06/09/2026 12:44

O Dia, o casal revelou que, apesar da forte ligação com o funk, também gosta de acompanhar outros estilos e aproveitar os grandes eventos para conhecer novas referências.



Priscila contou que a agenda de bailes deu uma pequena trégua para que os dois pudessem curtir o festival. "Tivemos uma folguinha na nossa agenda de bailes, essa loucura toda, e viemos a convite da SES Eventos. A gente ficou muito feliz. Todo ano estamos aqui em todos os dias, porque somos bem ecléticos. Claro, trabalhamos com funk, mas a gente sempre valoriza todos os shows que rolam no Rio de Janeiro, e hoje não foi diferente", afirmou. Rio - Ícones do funk carioca e à frente da Furacão 2000, Priscila Nocetti e Rômulo Costa marcaram presença na área VIP do Rock in Rio em um dia dedicado ao heavy metal, neste sábado (5). Em entrevista ao Jornalo casal revelou que, apesar da forte ligação com o funk, também gosta de acompanhar outros estilos e aproveitar os grandes eventos para conhecer novas referências.Priscila contou que a agenda de bailes deu uma pequena trégua para que os dois pudessem curtir o festival. "Tivemos uma folguinha na nossa agenda de bailes, essa loucura toda, e viemos a convite da SES Eventos. A gente ficou muito feliz. Todo ano estamos aqui em todos os dias, porque somos bem ecléticos. Claro, trabalhamos com funk, mas a gente sempre valoriza todos os shows que rolam no Rio de Janeiro, e hoje não foi diferente", afirmou.