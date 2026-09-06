Elton John em apresentação no Rio de Janeiro de 1995Reprodução/Instagram
Apesar de a plataforma já contar com outros trechos da canção naquele show, o material destaca-se por sua qualidade de imagem e som, difíceis de encontrar.
O show de Elton John no Rio em 1995
Segundo informações do Jornal do Brasil à época, o show de Elton John no estádio do Flamengo pecou um pouco na organização.
Contou com filas gigantes e até uma antecipação de 10 minutos do show de abertura, feito por Sheryl Crow. Durante a montagem do palco, um operário caiu de 7m de altura e precisou ser socorrido a um hospital.
O britânico cantou seus principais sucessos à época, incluindo clássicos como I’m Still Standing, Can You Feel The Love Tonight, Don’t Le The Sun Go Down On Me, Your Song e Rocket Man, além, é claro, de Sacrifice e outras tantas músicas.
Elton John também passou por SP em 1995
Dias antes, Elton John cantou para quase 30 mil pessoas no estádio Ícaro de Castro Mello, dentro do Parque do Ibirapuera. No Estadão, o crítico Mauro Dias escreveu à época que o cantor provou que "quase 30 anos depois do início da carreira, ainda tem o poder de hipnotizar o público".
Elton John "estava animado e de bom humor" no palco e "fez brincadeiras como ir para debaixo do piano e continuar tocando, com a mão direita esticada", além de ter dedicado a música Don’t Let The Sun Go Down On Me a Ayrton Senna, piloto de Fórmula 1 brasileiro que havia morrido no ano anterior.
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