Baiana System se apresenta no Palco Sunset no terceiro dia de Rock in Rio - Daniel Pinheiro / Brazil News

Baiana System se apresenta no Palco Sunset no terceiro dia de Rock in RioDaniel Pinheiro / Brazil News

Publicado 06/09/2026 19:55 | Atualizado 06/09/2026 20:02

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Após uma abertura com diversas datas de fatos históricos, "Água" iniciou a apresentação carregada de ancestralidade, protesto e musicalidade baiana. Em "Sulamericano", uma das canções mais famosas do grupo, a galera não segurou a voz e cantou os versos de "Justiça é cega" a plenos pulmões. O show seguiu com sucessos como "Miçanga", "Lucro", "Capim Guiné", "Reza Forte", "Balacobaco" e "Saci".Em determinado momento da apresentação, a projeção de uma bandeira em chamas com a frase "sem anistia" tomou os telões do palco.Fã da banda, o gerente comercial Marvin Guerra, de 26 anos, deu sua opinião sobre o show. "Foi super! Para mim, é quase uma religião assistir ao show do Baiana. O show é incrível. Eles são demais", afirmou.A analista Beatriz Monteiro, de 26 anos, que assistiu à apresentação apenas para acompanhar o namorado, saiu fã. "É incrível, um misto de emoções, porque acontece de tudo. Não esperava. É loucura", contou.A fonoaudióloga Lívia Guedes, de 29 anos, é fã de carteirinha da banda e perdeu as contas de quantas edições do festival já marcou presença. "Nem sei, perdi as contas [...] [Achei o show] incrível. Eu amo a banda, já assisti várias vezes."Ela foi acompanhada da colega de trabalho, a também fonoaudióloga Bruna Romano, de 31 anos.Bruna contou que as duas aproveitaram o show ao máximo e até se jogaram na roda punk. "Achei o show maravilhoso! Ficamos perto da grade. No início, falamos: 'Não vamos para a rodinha'. Mas, no final, estávamos lá. Foi maravilhoso, porque é uma rodinha para pular e se divertir."Ainda passam pelo Sunset neste domingo a banda Jota Quest, com sucessos de Tim Maia, e o cantor Ne-Yo. O Rock in Rio segue nesta segunda-feira (7) e nos dias 11, 12 e 13 de setembro.