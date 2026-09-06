Belo é um dos mentores do 'Estrelas da Casa' - Beatriz Damy / TV Globo

Belo é um dos mentores do 'Estrelas da Casa'Beatriz Damy / TV Globo

Publicado 06/09/2026 14:53 | Atualizado 06/09/2026 14:55

Rio - Belo se apresentará no Rock in Rio, nesta segunda-feira (7). Uma das atrações do Espaço Favela, o cantor e mentor do "Estrelas da Casa" , da TV Globo, convidou dez participantes do reality musical para cantarem como ele no palco do festival.

Os escolhidos foram: Álec, Cinara, Filgueira, Gabriel Nandes e Tori do Pop; e Bruna Bento, Jefinho, Julliana Franco, Lukinhas e Uel do Pagode.

A apresentação faz parte do quadro "Vida de Artista", que leva os cantores do programa a vivenciar situações comuns na trajetória de artistas da música.



