Rael é uma das atrações do Rock in RioBrazil News
Rael levará a atmosfera das rádios de favela para o palco
Cantor é uma das atrações do Espaço Favela, neste domingo (6); Xamã e Budah completam o line-up
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Às vésperas do Rock In Rio, Elton John publica vídeo raro de show no Rio
Apresentação aconteceu em 1995, em passagem do cantor britânico ao Brasil
Calvin Harris e mais! Veja as atrações do terceiro dia do Rock in Rio
Black Eyed Peas, Nelly e Barão Vermelho se apresentam no Palco Mundo do festival, neste domingo (6)
Dia do metal é marcado por rodas punk e interação com o público
Avenged Sevenfold, Bring Me The Horizon, Machine Gun Kelly e Sepultura incendiaram o Palco Mundo, neste sábado (5)
Avenged Sevenfold atrasa, mas entrega show animado no RiR
Banda americana colocou fogo na Cidade do Rock e, apesar da demora, segurou a galera até o fim da apresentação
Bring Me The Horizon explora telão em show no Palco Mundo
Banda britânica levou a Cidade do Rock abaixo em uma apresentação recheada de hits