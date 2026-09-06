Rael é uma das atrações do Rock in RioBrazil News

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Isabelle Rosa
Rio - Dono de sucessos como "Envolvidão" e "Aurora Boreal", Rael é uma das atrações do Rock in Rio, neste domingo (6). O cantor levará a turnê "Nas Profundezas da Onda", baseada em seu novo álbum, para o Espaço Favela, às 16h50, e adianta que transformará o palco em uma espécie de programação transmitida ao vivo. 
"Vamos trazer uma atmosfera de rádio de favela, de rádio comunitária, como se o público estivesse sintonizando uma programação ao vivo. A ideia é construir o show a partir desse conceito, com transições de dial, intervenções entre as músicas e blocos, além de uma locução ao longo da apresentação. É como se a gente transformasse o palco em uma rádio de favela, criando uma experiência mais dinâmica e conectada com a cultura das ruas", afirma Rael. 
Além dele, Xamã (19h10) e Budah (15h) fazem show no espaço. O terceiro dia de festival ainda conta com o DJ Calvin Harris (0h05), Black Eyed Peas (21h20), Nelly (19h) e Barão Vermelho, convidando Fernando Magalhães (16h40), no Palco Mundo. Confira as atrações e horários aqui! 