Calvin Harris é a atração principal do Palco Mundo deste domingo (6)Reprodução do Instagram
Calvin Harris e mais! Veja as atrações do terceiro dia do Rock in Rio
Black Eyed Peas, Nelly e Barão Vermelho se apresentam no Palco Mundo do festival, neste domingo (6)
Calvin Harris e mais! Veja as atrações do terceiro dia do Rock in Rio
Black Eyed Peas, Nelly e Barão Vermelho se apresentam no Palco Mundo do festival, neste domingo (6)
Dia do Metal é marcado por rodas punk e interação com o público
Avenged Sevenfold, Bring Me The Horizon, Machine Gun Kelly e Sepultura incendiaram o Palco Mundo, neste sábado (5)
Avenged Sevenfold atrasa, mas entrega show animado no RiR
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