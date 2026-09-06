Calvin Harris é a atração principal do Palco Mundo deste domingo (6)Reprodução do Instagram

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Isabelle Rosa
Rio - O público que for à Cidade do Rock, neste domingo (6), vai curtir muito pop e fará uma viagem no tempo ao som de hits dos anos 2000. Dono de sucessos como "Summer", "Sweet Nothing" e "One Kiss", o DJ Calvin Harris (0h05) é o headliner do Palco Mundo no terceiro dia de Rock in Rio. Antes, Black Eyed Peas (21h20), Nelly (19h) e Barão Vermelho, convidando Fernando Magalhães (16h40), se apresentam. 
A banda Calema abre o Palco Sunset, às 15h30. Na sequência, BaianaSystem (17h50), Jota Quest tocando Tim Maia (20h10) e Ne-Yo (22h45), dos hits "So Sick", "Because of You", "Sexy Love" e "Closer", empolgam a galera. O Espaço Favela terá Xamã (19h10), Rael (16h50) e Budah (15h).
No New Dance Order, Meduza³ encerra a noite, às 01h40. Antes passa pelo palco Sofi Tukker (21h05), Liu (22h30) e Casa Bonita - Brisotti e Viot (0h). Já o Global Village conta com Mohamed Ramadan (19h10), Mãeana (16h50) e Bento Gil convida Flor Gil (15h), enquanto o Supernova traz Blitzkrieg Psycho Bop - Ramones 50 Years - João Gordo & Asteroides Trio (20h10), Matanza Ritual (18h), Bayside Kings (16h) e O Escritório (14h30).   
Para quem quiser conferir as apresentações de casa, a partir das 15h15, o Multishow transmite os shows dos palcos Mundo e Sunset. Já o Canal Bis começa a cobertura às 15h50, com apresentações do Espaço Favela, New Dance Order e do Supernova. Na TV Globo, Kenya Sade comanda os destaques ao vivo do festival. 
 
 