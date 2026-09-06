Avenged Sevenfold atrasa, mas entrega show animado no RiR





Ao som de “Nightmare”, a banda americana já iniciou com o clima lá no alto mostrando que apesar de seu tamanho, o Palco Mundo ainda é pequeno para a grandiosidade do grupo, que usou e abusou da passarela e passeou por toda a extensão do espaço, trazendo a galera para cantar junto.



“Magic” não empolgou muito, mas logo no primeiro acorde de “Afterlife” a galera foi à loucura. “Shepherd of Fire” e “Buried Alive”, chegaram na sequência colocando fogo na Cidade do Rock, literalmente. Afinal de contas, o público pôde sentir o calor dos efeitos especiais.



Quando cumprimentou o público, o vocalista M. Shadows puxou a orelha dos fãs que ficam trocando farpas nas redes sociais com os admiradores de outras bandas e cantores.



“Eu estava olhando o feed do meu Twitter e vi muita negatividade sobre o festival, sobre as bandas de hoje e muitos fãs estavam brigando um contra o outro. Queria dizer que todas as bandas que tocaram hoje são amigas. Todos na cena do rock e do heavy metal precisam levantar uns aos outros”, afirmou ele, que tocou “Seize the Day” na sequência. Rio - Com atraso de 30 minutos, o Avenged Sevenfold fechou as apresentações do Palco Mundo no segundo dia de Rock in Rio em grande estilo, na madrugada deste domingo (6). Apesar da previsão de início para 0h05, neste horário, o telão apenas exibia uma imagem de calibragem.Ao som de “Nightmare”, a banda americana já iniciou com o clima lá no alto mostrando que apesar de seu tamanho, o Palco Mundo ainda é pequeno para a grandiosidade do grupo, que usou e abusou da passarela e passeou por toda a extensão do espaço, trazendo a galera para cantar junto.“Magic” não empolgou muito, mas logo no primeiro acorde de “Afterlife” a galera foi à loucura. “Shepherd of Fire” e “Buried Alive”, chegaram na sequência colocando fogo na Cidade do Rock, literalmente. Afinal de contas, o público pôde sentir o calor dos efeitos especiais.Quando cumprimentou o público, o vocalista M. Shadows puxou a orelha dos fãs que ficam trocando farpas nas redes sociais com os admiradores de outras bandas e cantores.“Eu estava olhando o feed do meu Twitter e vi muita negatividade sobre o festival, sobre as bandas de hoje e muitos fãs estavam brigando um contra o outro. Queria dizer que todas as bandas que tocaram hoje são amigas. Todos na cena do rock e do heavy metal precisam levantar uns aos outros”, afirmou ele, que tocou “Seize the Day” na sequência.

O show seguiu com sucessos como “The Stage”, “Hail to the King”, “Nobody”, “M.I.A.”, “Bat Country”, “Unholy Confessions”, “A Little Piece of Heaven” e “Cosmic”.



O assistente comercial Luiz Paulo Machado, de 37 anos acabou sentindo falta de algumas músicas e atribuiu isto ao atraso inicial. “A gente esperava mais músicas do que teve. Achamos que por causa do atraso inicial. Tirando isso, foi bom demais, mas o melhor show do dia foi o do Bring Me The Horizon”, disse.



Para a professora Viviane Macedo, de 35 anos, o telão pode ter causado confusão para quem assistiu ao show de longe. “A gente estava bem pertinho aqui, mas para quem estava longe eu acho que ficou ruim porque não foi o vídeo cru. Foi o vídeo com os efeitos, então eu acho que para quem estava longe foi ruim esse telão. É quase um filme, uma coisa cinematográfica”, apontou.



Embora tenha curtido o show do Avenged Sevenfold, a personal Ana Carolina, de 36 anos, reclamou sobre a área vip montada na frente da grade do Palco Mundo. “Minha única reclamação é essa porr* de área vip, que acho que não ter nada a ver. Isso fod* o que é o evento do Rock in Rio. Não tem que ter essa coisa de preferencial, tirando PCDs e etc, mas artista? Vai à merd*! Ou está no povão ou fica no vip”, se revoltou.



O biomédico Gabriel Nahabedian, de 28 anos, saiu de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, apenas para curtir o Rock in Rio. “O show do Avenged foi surreal. Simplesmente incrível. Entregaram tudo que a gente esperava mais um pouco. Acho só que eles poderiam ter cantado ‘So Far Away’ e ‘Gunslinger’”, relatou.



Já o tatuador Douglas Henrique, de 31 anos, elencou os melhores momentos da apresentação. “Quando tocou ‘Unholy Confessions’, com os fogos, foi muito legal. E ‘Cosmic’, que foi a última música. Eu amo essa música, o palco também ficou com um estilo psicodélico. Achei bem legal”, contou.



Além de Avenged Sevenfold, o Palco Mundo recebeu Bring Me The Horizon, MGK e Sepultura no segundo dia de Rock in Rio. Neste domingo, o pop tomará conta da Cidade do Rock com Calvin Harris. O festival segue nos dias 6, 7, 11, 12 e 13 de setembro.

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