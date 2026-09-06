Banda Bring Me The Horizon se apresenta no Palco Mundo, no segundo dia do evento, sábado, dia 5 de setembro - Reprodução de vídeo / Multishow

Banda Bring Me The Horizon se apresenta no Palco Mundo, no segundo dia do evento, sábado, dia 5 de setembroReprodução de vídeo / Multishow

Publicado 06/09/2026 07:32 | Atualizado 06/09/2026 07:38

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A apresentação eletrizante ainda explorou todo o potencial do grande telão do Palco Mundo. Durante o show, projeções futuristas como de videogame, templos inteiros e destruídos, além de imagens gigantescas, consolidaram a banda, até então, como a que melhor soube aproveitar o espaço.Casado com brasileira, dono de um CPF e com casa no interior de São Paulo, o vocalista Oliver Sykes arriscou algumas palavras em português. Em certo momento, chegou a confundir a cidade, chamando de SP, mas logo se corrigiu e gritou pelo Rio. O cantor brincou com sua relação com o Brasil.“Nós amamos esse país para car*lh*. Eu tenho CPF, eu tenho Pix! ‘Te amo voces muito’. Muito obrigado por estarem conosco essa noite. Eu tenho uma pergunta para voces, é muito sério. Rio, podem sentir meu coração?”, perguntou ele antes de colocar a Cidade do Rock abaixo com “Can You Feel My Heart” e encerrar a apresentação.O show contou também com hits como “Dehumanized”, “Kool-Aid”, “Shadow Moses”, “Kingslayer” e “Doomed”. Durante a apresentação, um fã ainda foi chamado para subir ao palco e entregou tudo nos vocais e na performance. Em “Drown”, foi a vez de Oliver, que usou e abusou da passarela, descer do palco e se aproximar do público. A bandeira do Brasil, por sua vez, foi erguida em “Throne”.Durante a apresentação, a atendente Mariana Rodrigues, de 26 anos, foi às lágrimas ao assistir à sua banda favorita desde os 13 anos de idade. “Nossa, foi um sentimento que eu vou guardar para sempre. Sou fã desde meus 13 anos. Eu tenho 26 anos, eu amo eles. Era um sonho eles virem para o Rock in Rio. Eu estou muito realizada”, contou.O motorista de ônibus Altieres Santos, de 43 anos, que acompanhou Mariana brincou ao dizer que viu a própria amada se declarar para o vocalista Oliver. “Disse eu te amo na minha frente! Mas eu deixo, está tranquilo. Eu também sou assim. Se o Eddie Vedder falar ‘marry me’ (casa comigo) para mim eu caso”, riu.Já os amigos Rafael Paiva, de 24 anos e Gabriel Zidane, de 28, conheceram a banda juntos, durante um show do Slipknot em 2022.“Eles abriram o show e a gente se encantou pela banda. Começamos a pesquisar mais e acompanhar os álbuns. Virou uma das nossas bandas favoritas de rock”, contou Rafael.“Nesse show eu conheci o Bring Me the Horizon e vi que é uma banda muito mais jovem, me identifiquei total. Hoje é minha banda favorita e esse foi o melhor show da minha vida”, afirmou Gabriel.Já o amigo Vitor Lopes, de 24,teve o primeiro contato com o grupo durante uma viagem. “Estava fazendo uma viagem em 2018 e tinha poucas músicas no avião. Escutei ‘Throne’ mais de 10 vezes seguidas e virei fã”, relembrou.Do grupo de amigos, apenas Yuri Neves, de 21, que não é um grande fã. No entanto, admitiu a grandiosidade do show. “Tem musicas que parece só sujeira sonora. Estou nem aí, falo mesmo. É uma barulhada maluca. Mas eles tem umas umas músicas muito boladas. O show em si é sinistro”, afirmou.Com 22 anos de carreira e mais de seis milhões de discos vendidos, a banda de Sheffield, na Inglaterra, foi a penúltima a entrar no Palco Mundo. O segundo dia do Rock in Rio dia chegou ao fim com Avenged Sevenfold. O festival segue nos dias 6, 7, 11, 12 e 13 de setembro, na Cidade do Rock, localizada no Parque Olímpico.