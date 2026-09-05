Machine Gun Kelly - Reprodução / Instagram

Machine Gun KellyReprodução / Instagram

Publicado 05/09/2026 21:49 | Atualizado 05/09/2026 22:12

fotogaleria

Durante a apresentação, MGK revelou que estava se sentindo em casa com o público brasileiro. "Eu sou um cara de Ohio e estou aqui para viver o meu sonho. Nessa plateia, tem gente que não está aqui por mim, mas eu não me importo. Estou me sentindo em casa. Eu só sou uma criança vivendo um sonho e, mesmo se você não me ama, eu amo você", afirmou.Em uma apresentação recheada de interações com a galera, MGK levou hits como "WWIII", "I Think I'm OKAY", "Don’t wait run fast", "Bloody valentine", "Lonely", "Born With Horns", "Concert for aliens", "Title Track", "Nothing Inside", "Papercuts" e "My ex’s best friend".O artista ainda cantou músicas que são parcerias com outros nomes que ainda sobem ao Palco Mundo nesta edição, como "Maybe", com a banda Bring Me The Horizon, que se apresenta logo depois de MGK neste sábado, e "Forget me too", com Halsey, que faz parte do line-up do último dia do festival.Em "Vampire diaries", o cantor mostrou que, além de uma voz potente, é dono de um gingado, já que fez uma coreografia com duas dançarinas. Antes de se despedir do público, o cantor prometeu um novo álbum para 2027.Fã de MGK desde 2022, o vendedor Davi Fanini, de 24 anos, saiu de Curitiba, no Paraná, apenas para o Rock in Rio e curtiu bastante o show. "É a primeira vez que eu assisti. Eu fiquei um pouco mais para trás, não peguei grade, mas assisti o telão. Também quero ver Avenged Sevenfold", disse.Embora acompanhe tanto o cantor, a analista Suelen Cruz, de 28 anos, curtiu o som de MGK. "Eu não curto tanto ele, mas eu gostei bastante do show. Eu nunca tinha ouvido essas músicas novas, mas eu gostei bastante […] É uma experiência muito maneira, mesmo que você não tenha aquele amor pelo cantor, pela banda em si", disse ela.Suelen também elogiou a estrutura do evento. "A queima de fogos foi maravilhosa, eu achei muito bacana. E acho que o misto dos fogos depois o show logo em seguida com as chamas, dá a maior energia."Moradora de Realengo, na Zona Oeste, Mylena Silva, 27, aproveitou o festival pela terceira vez. "Me surpreendeu, gostei bastante. [...] Algumas eu não conhecia, porque não acompanhava muito."A autônoma aprovou o show do cantor, que até fez fez coreografias ao lado de duas dançarinas. "Umas coisas misturadas meio com o pop [...] Gostei muito", contou ela, que está ansiosa para assistir o show principal, Avenged Sevenfold.Ainda sobem ao Palco Mundo neste sábado as bandas Bring Me The Horizon e Avenged Sevenfold. O festival segue nos dias 6, 7, 11, 12 e 13 de setembro.