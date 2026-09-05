Agatha Moreira e Rodrigo Simas curtem o primeiro dia do Rock in Rio - Rodrigo T. Ribeiro / Agência O DIA

Agatha Moreira e Rodrigo Simas curtem o primeiro dia do Rock in RioRodrigo T. Ribeiro / Agência O DIA

Publicado 05/09/2026 14:53

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Agatha vive um momento de destaque na televisão e comemorou a repercussão da novela das nove. Sobre o sucesso da trama, a atriz afirmou estar muito feliz com a resposta dos telespectadores. “Estou muito feliz, muito feliz pela novela. É um sucesso. A gente está viciado e assistindo também como público. Estou muito feliz”, contou.No Rock in Rio, o casal também entrou no clima do festival e falou sobre a expectativa para os shows. Agatha revelou a ansiedade para acompanhar o Foo Fighters: “Hoje é dia de Foo Fighters, hoje é dia de Rock in Rio. É bem como sempre. Estou doida para assistir”.Rodrigo também contou que os dois pretendiam retornar ao evento no domingo para conferir outras atrações. “A gente volta no domingo para ver BaianaSystem, tem para ver Black Rio também”, disse o ator.O visual escolhido pelos dois também chamou atenção. Com looks confortáveis para enfrentar um dia inteiro de festival, Agatha explicou que prefere apostar em peças que permitam aproveitar a Cidade do Rock sem abrir mão do estilo.“Eu acho que eu gosto de pegar essa vibe festival. Eu prezo muito também pelo conforto, porque no festival você tem que estar confortável para curtir o dia inteiro, com seus amigos, andar por aí, poder aproveitar tudo. Botas, que são minhas favoritas, botas. Eu acho que é isso”, afirmou.Rodrigo concordou com a companheira e resumiu sua escolha: “O conforto, como sempre, é o que eu prefiro”.Além da música e da moda, a repercussão da personagem vivida por Agatha na novela também entrou na conversa. A atriz comentou, com bom humor, sobre a história que vem movimentando a trama e brincou com a repercussão do romance polêmico envolvendo o personagem interpretado por José Loreto. “Eu acho que tinha um pouquinho de assanhada”, disse, em tom descontraído.Com muita simpatia, Agatha e Rodrigo ainda atenderam aos fãs que se aproximaram durante o festival e fizeram questão de retribuir o carinho recebido. O casal encerrou a entrevista ao Jornal O Dia em clima de descontração e com um beijo de cinema, deixando evidente a sintonia dos dois e a maneira espontânea com que se relacionam com o público.