Veja fotos do primeiro dia do Rock in Rio



Formada pela guitarrista e vocalista Amy Love e pela baixista Georgia South, a banda britânica Nova Twins comandou uma roda punk de cima do Palco Mundo. The Hives, Rise Against e Foo Fighters se apresentaram no mesmo local, agitando os fãs.

No Palco Sunset, Di Ferrero cantou as clássicas do NX Zero, como "Só Rezo", "Corpo Fechado", "Daqui Pra Frente", "Cedo ou Tarde" e mais hits nostálgicos. O vocalista ainda homenageou Nirvana, Paralamas do Sucesso e o cantor Chorão (1970-2013), do Charlie Brown Jr.

Além disso, a Esquadrilha Céu, que realiza apresentações com aviões, encantou o público ao colorir os ares.





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