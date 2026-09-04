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Veja fotos do primeiro dia do Rock in Rio
Edição 2026 do festival iniciou nesta sexta-feira (4); line-up é composto por Nova Twins, NX Zero, Detonautas, Capital Inicial e mais
Rio - Começou a edição 2026! Nesta sexta-feira (4), aconteceu o primeiro dia do Rock in Rio, localizado no Parque Olímpico, Barra da Tijuca, na Zona Sudoeste. O início do festival foi marcado por um público animado, que correu assim que os portões se abriram, ansiosos para aproveitar os shows.
Formada pela guitarrista e vocalista Amy Love e pela baixista Georgia South, a banda britânica Nova Twins comandou uma roda punk de cima do Palco Mundo. The Hives, Rise Against e Foo Fighters se apresentaram no mesmo local, agitando os fãs.
No Palco Sunset, Di Ferrero cantou as clássicas do NX Zero, como "Só Rezo", "Corpo Fechado", "Daqui Pra Frente", "Cedo ou Tarde" e mais hits nostálgicos. O vocalista ainda homenageou Nirvana, Paralamas do Sucesso e o cantor Chorão (1970-2013), do Charlie Brown Jr.
Mulher de Di, a modelo Isabeli Fontana prestigiou o show, que ocorre no mesmo palco em que Detonautas, ao lado de Biquíni; Hot Milk; e Capital Inicial, junto com Dado Villa-Lobos, se apresentarão. Já o New Dance Order irá receber Cat Dealers, ATKÖ, GIU x Carola e Steve Angello.
Além disso, a Esquadrilha Céu, que realiza apresentações com aviões, encantou o público ao colorir os ares.
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