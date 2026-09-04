Hot Milk toca pela primeira vez no Brasil no RiRAndré Moreira/Brazil News
Após músicas com guitarras pesadas e vocais poderosos, foi o momento de se emocionar com “Breathing underwater”. “Ainda estão comigo, Rio? Estão prontos para ficar um pouco emocionados agora? Quero agradecer a vocês que estão aqui com a gente”, falou Han com a plateia.
O momento emocional, no entanto, durou pouco, já que a vocalista colocou a Cidade do Rock para pular com “Bloodstream”. Em seguida, a cantora fez uma crítica ao uso de celulares durante os shows.
“Sabe, Brasil, eu tenho um grande problema com a tecnologia, então quero que coloquem o celular no bolso e estejam com os seus amigos agora, no momento. Estão prontos para estar no momento?”, disse ela antes de “Zoned Out”.
Embora tenha contado com vocais poderosos e guitarras pesadas, o show da banda britânica não empolgou muito a Cidade do Rock. Diversas pessoas aproveitaram o momento do show para descansar no gramado ou participar de ativações de marca.
Pelo Palco Sunset ainda passará a banda Capital Inicial com Dado Villa Lobos, nesta sexta-feira. Já no Palco Mundo, a apresentação principal fica a cargo de Foo Fighters. O Rock in Rio acontece nos dias 4, 5, 6, 7, 11, 12 e 13 de setembro.
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