Hot Milk toca pela primeira vez no Brasil no RiR - André Moreira/Brazil News

Hot Milk toca pela primeira vez no Brasil no RiRAndré Moreira/Brazil News

Publicado 04/09/2026 21:16 | Atualizado 05/09/2026 10:02

Rio - Pela primeira vez no Brasil, a banda britânica Hot Milk estreou com tudo no Rock in Rio 2026 . Com vocais poderosos dos vocalistas Hannah "Han" Mee e Jim Shaw, o grupo foi o terceiro a se apresentar no Palco Sunset nesta sexta-feira (4).

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Durante a apresentação, a banda levou canções como “Swallow This”, “Horror Show”, “90 Seconds to Midnight”, “Sunburn From Your Bible”, “Bad Influence”, “Teenage Runaways” e “Glass Spiders”.



Após músicas com guitarras pesadas e vocais poderosos, foi o momento de se emocionar com “Breathing underwater”. “Ainda estão comigo, Rio? Estão prontos para ficar um pouco emocionados agora? Quero agradecer a vocês que estão aqui com a gente”, falou Han com a plateia.



O momento emocional, no entanto, durou pouco, já que a vocalista colocou a Cidade do Rock para pular com “Bloodstream”. Em seguida, a cantora fez uma crítica ao uso de celulares durante os shows.



“Sabe, Brasil, eu tenho um grande problema com a tecnologia, então quero que coloquem o celular no bolso e estejam com os seus amigos agora, no momento. Estão prontos para estar no momento?”, disse ela antes de “Zoned Out”.



Embora tenha contado com vocais poderosos e guitarras pesadas, o show da banda britânica não empolgou muito a Cidade do Rock. Diversas pessoas aproveitaram o momento do show para descansar no gramado ou participar de ativações de marca.



Pelo Palco Sunset ainda passará a banda Capital Inicial com Dado Villa Lobos, nesta sexta-feira. Já no Palco Mundo, a apresentação principal fica a cargo de Foo Fighters. O Rock in Rio acontece nos dias 4, 5, 6, 7, 11, 12 e 13 de setembro.