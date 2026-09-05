Capiatl Inicial encerra primeiro dia de shows no Palco Sunset - André Moreira/ Brazil News

Capiatl Inicial encerra primeiro dia de shows no Palco SunsetAndré Moreira/ Brazil News

Publicado 05/09/2026 01:25 | Atualizado 05/09/2026 10:13

Rio - A banda Capital Inicial fez o público voltar ao passado em uma apresentação recheada de clássicos no primeiro dia de Rock in Rio , na noite desta sexta-feira (4), no Palco Sunset. O grupo ainda convidou o guitarrista Dado Villa Lobos para participar do show.

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Foi só a banda subir ao palco que a galera começou a se aproximar e pular ao som de “Quatro Vezes Você”. “Independência” foi tocada em seguida.



“Agora em outubro vai fazer 30 anos que o Renato Russo se foi. Por incrível que pareça. A gente quer hoje celebrar a honra do Renato”, disse o vocalista Dinho Ouro Preto ao convocar Dado Villa Lobos ao palco, tocando “Será”, da banda Legião Urbana, na sequência.



Entre clássicos do Capital Inicial e Legião Urbana, a apresentação contou com canções como “Geração Coca-Cola”, “Música Urbana”, “Quase sem querer”, “Primeiros Erros”, “Tempo Perdido”, “Fátima”, “Veraneio Vascaína”, “Natasha” e “À Sua Maneira”.



“Essa aqui é para o Daniel Vorcaro, essa aqui é para os ministros do STF, para os políticos de direita, centro e esquerda que nos devem explicações, não é? A democracia brasileira vai sobreviver a isso. Nós juntos somos mais fortes. Isso aqui é uma distopia brasileira”, disse Dinho ao anunciar “Que país é esse?”.



A banda Capital Inicial foi a última a subir no Palco Sunset no primeiro dia de Rock in Rio, que teve os americanos Foo Fighters como atração principal no Palco Mundo.