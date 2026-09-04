Sob céu nublado, Rise Against se apresenta no Rock in Rio - Reginaldop Pimenta/Agência O Dia

Sob céu nublado, Rise Against se apresenta no Rock in Rio Reginaldop Pimenta/Agência O Dia

Publicado 04/09/2026 22:54 | Atualizado 05/09/2026 10:15

Rio - Quinze anos após a primeira vinda ao país, o Rise Against se apresentou no Palco Mundo do Rock in Rio 2026 na noite desta sexta-feira (4). O grupo antecedeu o Foo Fighters, headliner do espaço principal.

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Formada no final da década de 1980 nos Estados Unidos, a banda reuniu boa parte do público, que ficou sentado no gramado, e acompanhou a entrada dos norte-americanos para a primeira canção: “Re-Education (Through Labor)”.



O vocalista Tim McIlrath foi para o meio da galera que estava próxima às grades na beira do palco e cantou “Give It All”, faixa que alavancou a carreira do grupo no cenário punk rock dos anos 2000.



O cantor falou sobre a emoção de fazer parte do line-up do festival. “Não consigo dizer o quão feliz estamos de estar aqui. Passamos por tanta coisa e quando chegamos aqui finalmente todos são mais legais que em qualquer festival ao redor do mundo”, afirmou.



Apesar do céu nublado na Cidade do Rock, o Rise Against elevou a temperatura com solos de guitarra e os sinalizadores vermelhos acendidos por algumas pessoas que curtiam o show na grade.



Os norte-americanos encerraram a apresentação com “Savior”. A faixa integra o quinto disco da banda “Appeal to Reason”, lançado em outubro de 2008. O projeto marcou a chegada do guitarrista Zack Blair como integrante do grupo.



Além do Rise Against, o duo Nova Twins e o grupo The Hives também já subiram ao Palco Mundo. O Foo Fighters chega à noite de shows do Palco Mundo.