Público correu para garantir melhor lugar no Rock in Rio - Manuella Viégas / Agência O Dia

Público correu para garantir melhor lugar no Rock in RioManuella Viégas / Agência O Dia

Publicado 04/09/2026 15:08 | Atualizado 04/09/2026 15:10

Com a abertura do Rock in Rio 2026 nesta sexta-feira (4), a expectativa é de que milhares de pessoas passem pela Cidade do Rock nos próximos dias. Além da programação musical, o festival também acende um alerta para situações comuns em grandes eventos, como furtos, perdas de documentos e problemas relacionados à identificação de menores de idade.





Em meio às aglomerações, carteiras, celulares e documentos pessoais costumam estar entre os principais alvos de criminosos ou acabam sendo extraviados. Para quem veio de outras cidades ou estados, a perda desses itens pode gerar transtornos ainda maiores, dificultando viagens de retorno, hospedagens e outras atividades que exigem identificação.



A escrevente do 15º Ofício de Notas do Rio de Janeiro, Ingrid Brasil, recomenda que o público evite levar documentos originais ao festival. Segundo ela, uma alternativa segura é portar cópias autenticadas.



“Autenticar significa tornar autêntico. Dessa forma, a cópia autenticada em cartório tem o mesmo valor de prova que o original para todos os efeitos legais”, explica. LEIA MAIS: Público corre para garantir melhor lugar no Rock in Rio Em meio às aglomerações, carteiras, celulares e documentos pessoais costumam estar entre os principais alvos de criminosos ou acabam sendo extraviados. Para quem veio de outras cidades ou estados, a perda desses itens pode gerar transtornos ainda maiores, dificultando viagens de retorno, hospedagens e outras atividades que exigem identificação.A escrevente do 15º Ofício de Notas do Rio de Janeiro, Ingrid Brasil, recomenda que o público evite levar documentos originais ao festival. Segundo ela, uma alternativa segura é portar cópias autenticadas.“Autenticar significa tornar autêntico. Dessa forma, a cópia autenticada em cartório tem o mesmo valor de prova que o original para todos os efeitos legais”, explica.

De acordo com a especialista, a medida reduz os prejuízos em caso de furto ou perda dos documentos durante os dias de evento. Ela destaca ainda que, caso seja necessária a emissão de uma segunda via, o Cartório 15 atua como posto conveniado do Detran e realiza o serviço sem necessidade de agendamento prévio.



Outro ponto de atenção envolve as famílias que pretendem viajar para acompanhar o festival. Pais e responsáveis devem verificar com antecedência a documentação exigida para crianças e adolescentes, principalmente quando eles estiverem acompanhados por apenas um dos responsáveis ou por terceiros.



Nesses casos, pode ser necessária a emissão da Autorização de Viagem para Menores. O documento pode ser obtido de forma eletrônica, por meio de videoconferência e validação com QR Code, ou presencialmente em cartório, com reconhecimento de firma por autenticidade.



A orientação é que toda a documentação seja conferida antes da viagem para evitar contratempos e garantir que a experiência no Rock in Rio seja marcada apenas pelos shows e pela diversão.