Público correu para garantir melhor lugar no Rock in RioManuella Viégas / Agência O Dia
Em meio às aglomerações, carteiras, celulares e documentos pessoais costumam estar entre os principais alvos de criminosos ou acabam sendo extraviados. Para quem veio de outras cidades ou estados, a perda desses itens pode gerar transtornos ainda maiores, dificultando viagens de retorno, hospedagens e outras atividades que exigem identificação.
A escrevente do 15º Ofício de Notas do Rio de Janeiro, Ingrid Brasil, recomenda que o público evite levar documentos originais ao festival. Segundo ela, uma alternativa segura é portar cópias autenticadas.
“Autenticar significa tornar autêntico. Dessa forma, a cópia autenticada em cartório tem o mesmo valor de prova que o original para todos os efeitos legais”, explica.
Outro ponto de atenção envolve as famílias que pretendem viajar para acompanhar o festival. Pais e responsáveis devem verificar com antecedência a documentação exigida para crianças e adolescentes, principalmente quando eles estiverem acompanhados por apenas um dos responsáveis ou por terceiros.
Nesses casos, pode ser necessária a emissão da Autorização de Viagem para Menores. O documento pode ser obtido de forma eletrônica, por meio de videoconferência e validação com QR Code, ou presencialmente em cartório, com reconhecimento de firma por autenticidade.
A orientação é que toda a documentação seja conferida antes da viagem para evitar contratempos e garantir que a experiência no Rock in Rio seja marcada apenas pelos shows e pela diversão.
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