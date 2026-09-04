Elton John é uma das atrações do Rock in Rio - Reprodução / Instagram

Elton John é uma das atrações do Rock in RioReprodução / Instagram

Publicado 04/09/2026 07:27

Rio - Os shows de Gilberto Gil e Elton John no Rock in Rio, nesta segunda-feira (7), acontecerão um pouco mais cedo, assim como os de Luísa Sonza, Jon Batiste e outros artistas. O festival anunciou, nesta quinta (3), uma mudança nos horários das apresentações desta data, que tem os ingressos esgotados.

No Palco Mundo, a programação começa com o The Flight (16h), Luísa Sonza convida Roberto Menescal (16h10), seguida de Jon Batiste (18h15), Show Pirotécnico (20h25), Gilberto Gil (20h30) e Show de Drones (21h45). Elton John sobe ao palco às 23h, com apresentação prevista até às 00h45.

No Palco Sunset, a sequência traz Vanessa da Mata convida Rubel (15h00), Roupa Nova convida Guilherme Arantes (17h10), Péricles canta Motown (19h20) e, fechando, Laufey a partir das 21h55.

No mesmo dia, Belo (18h20), Mart’nália (16h30) e Tiee (14h40) se apresentam no Espaço Favela. O New Dance Order recebe Fatboy Slim (01h30), responsável por encerrar a noite, além de Aline Rocha (00h00), Leo Janeiro & Simo Not Simon (22h30) e Max Styler (21h05). O Global Village terá João Bosco (18h20), Joyce Moreno (16h30), Leila Pinheiro (14h40), Fernanda Takai e Wanda Sá. No Supernova, as atrações são Alee (20h05), Zeca Veloso (17h30), Melly (15h40) e Maui (14h10).