Elton John é uma das atrações do Rock in RioReprodução / Instagram
Rock in Rio: Horários dos shows do dia 7 são alterados
Gilberto Gil e Elton John vão se apresentar mais cedo, assim como Luísa Sonza, Jon Batiste e outros artistas; confira
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Rock in Rio começa nesta sexta-feira com grandes shows
Foo Fighters é a atração principal do Palco Mundo, que também recebe Rise Against, The Hives e Nova Twins
Município terá pontos de vacinação extras durante o Rock in Rio
Imunizantes contra o sarampo, febre amarela e gripe são alguns dos intensificados no período devido à grande circulação de pessoas
Conheça os palcos e saiba o que acontece nos espaços da Cidade do Rock
Além do Palco Mundo, festival reúne música eletrônica, encontros, novos artistas, cultura das periferias e atrações que levam o público a uma viagem por diferentes estilos e partes do mundo
Rock in Rio: Veja quais ruas estarão bloqueadas durante o festival
Diversas vias no entorno do Parque Olímpico ficarão fechadas 14h às 5h nos dias do evento; estacionamento também será proibido
Confira 5 dicas para curtir as experiências do Rock in Rio
Água, alimentação leve, roupas adequadas ao clima e um roteiro pelas atrações ajudam a aproveitar os dias de shows