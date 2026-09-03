Palco Global Village é inspirado em arquiteturas mundiais - Rodrigo T. Ribeiro/ Agência O Dia

Palco Global Village é inspirado em arquiteturas mundiaisRodrigo T. Ribeiro/ Agência O Dia

Publicado 03/09/2026 15:33 | Atualizado 03/09/2026 16:02

Rio - De acordo com as previsões do Alerta Rio, da Prefeitura do Rio, e do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), quem vai ao Rock in Rio 2026 precisa se preparar para uma mudança brusca no tempo durante o primeiro fim de semana. Na sexta-feira (4), abertura do festival, a previsão é de sol e calor, com temperaturas entre 18°C e 30°C e possibilidade de chuva apenas no fim da noite. Já no sábado (5) a temperatura cai e o tempo fica instável, com máxima de 23°C e 85% de chance de chuva.

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No domingo (6), dia da apresentação do Calvin Harris, a previsão aponta o cenário mais frio e chuvoso do festival, com mínima de 16°C, máxima de 19°C, possibilidade de chuva moderada a forte e rajadas de vento de até 50 km/h. Já na segunda-feira (7), feriado da Independência, o frio continua, com temperaturas entre 15°C e 19°C e possibilidade de chuva passageira. Como guarda-chuvas e sombrinhas não são permitidos na Cidade do Rock, a recomendação é levar capa de chuva.

Mesmo com o tempo fechado, a hidratação também merece atenção

Mesmo com a mudança nas temperaturas, manter a hidratação ao longo do dia continua sendo importante para quem vai passar horas circulando pelo festival. O corpo perde, em média, 2,5 litros de água por dia e, quando essa perda supera o consumo, podem surgir sinais como pele seca, cansaço, fadiga e dor de cabeça.

O cardiologista, Dr. Jober Teixeira Bastos, explica que o calor provoca a dilatação dos vasos sanguíneos e reduz a pressão arterial. "Por isso, é essencial redobrar os cuidados com a hidratação, consumir alimentos leves e usar roupas frescas", orienta.

O Rock in Rio 2026 contará com seis pontos de hidratação distribuídos por toda a Cidade do Rock, em áreas de grande circulação. Os principais estarão nas proximidades do Palco Mundo, Gourmet Square, Rota 85, Global Village, Supernova e New Dance Order. A Cidade do Rock também terá seis postos médicos para atendimento ao público.

Anote cinco dicas para aproveitar a Cidade do Rock

1. Reforce a hidratação ao longo do dia



Beba água regularmente, mesmo sem sentir sede. Pele seca, cansaço e dor de cabeça podem indicar desidratação. Como a programação exige muitas horas de circulação, vale localizar os pontos de hidratação logo na chegada e incluí-los no roteiro entre uma atração e outra.

2. Opte por alimentos leves e refrescantes



A nutricionista, Elisa de Espíndola, alerta que "alimentos gordurosos tornam a digestão mais lenta e podem aumentar o mal-estar e a fadiga". Frituras e petiscos muito salgados devem ser consumidos com moderação. A dica é aproveitar as opções gastronômicas da Cidade do Rock sem exagerar antes de encarar as atrações e os shows.

3. Evite excesso de sal e faça pausas entre as atrações



Alimentos muito salgados favorecem a retenção de líquidos e podem agravar o inchaço. Outra estratégia é intercalar os momentos de maior movimento com pausas para descansar e conhecer os espaços da Cidade do Rock. Entre as atrações que merecem entrar no roteiro estão a Capela dos Apaixonados, onde os casais podem declarar e jurar seu amor diante de Elvis Presley, e a torre com visão privilegiada de 360 graus, que permite observar o festival de outro ângulo.

Para quem gosta de adrenalina, a montanha-russa e a tirolesa estão entre as experiências que prometem acrescentar emoção ao passeio.

4. Use roupas adequadas ao clima e aproveite as experiências de moda



Na sexta-feira, peças leves ajudam a enfrentar o calor. Nos dias seguintes, vale acompanhar a previsão e se proteger do frio e da chuva. E quem gosta de moda pode reservar um tempo para conhecer a ativação da C&A, que resgata a relação entre jeans, música e Rock in Rio.



No espaço da marca, o público poderá encontrar experiências e itens da coleção oficial, incluindo a jaqueta icônica inspirada no jeans que remete à primeira edição do festival, nos anos 1980. A peça recupera um símbolo que atravessou décadas e continua associado à identidade do Rock in Rio.



A ativação também conta com o Glambot, experiência que produz imagens em movimento e permite ao público registrar a passagem pelo festival de uma maneira inspirada em grandes produções e cerimônias internacionais.

5. Aposte em bebidas naturais e reserve tempo para conhecer o mundo na Vila do Rock



Para variar a hidratação, Elisa recomenda "chás gelados sem açúcar, água de coco e água aromatizada com hortelã". Mas a programação também pode incluir uma pausa para conhecer a Vila do Rock, espaço que reúne referências de diferentes países.



Entre eles está Portugal, que tem uma relação especial com o festival. O Rock in Rio nasceu no Rio de Janeiro, mas atravessou o Atlântico e chegou a Lisboa, consolidando sua presença internacional. O pedacinho de Portugal presente na Cidade do Rock ajuda a contar essa história de expansão do festival para outros continentes.

Evento-teste antecipa experiências do festival

As dicas chegam às vésperas da abertura dos portões e depois de os convidados terem experimentado, no evento-teste realizado na quarta-feira (2), um pouco do que o Rock in Rio preparou para 2026. A nova cenografia do Palco Mundo foi um dos destaques, com uma estrutura frontal revestida por 2.400 m² de painéis de LED. O público também conferiu atrações como o ECCO by LightWire e The Flight, além de circular pelos diferentes espaços da Cidade do Rock.

Entre as experiências preparadas para o público está a ativação da C&A, que aproxima moda e música dentro do festival. Para Cecília Preto Alexandre, CMO da marca, "a customização das jaquetas e camisetas, o Glambot, os games e os brindes são convites para que as pessoas se divirtam em nosso espaço e expressem sua individualidade com a C&A, dentro e fora do festival". Entre os brindes estão itens da coleção oficial da C&A para o Rock in Rio, como camisetas, jaquetas e bonés, além de produtos desenvolvidos exclusivamente para distribuição no estande.

A programação oficial começa na sexta-feira (4), e segue por sete dias, com atrações musicais e experiências espalhadas por toda a Cidade do Rock. Para aproveitar cada momento, a dica é combinar a programação dos palcos com um roteiro pelas experiências, manter a hidratação, fazer pausas, acompanhar a previsão do tempo e estar preparado para as mudanças de temperatura.

SERVIÇO



Rock in Rio 2026

Datas: 4, 5, 6, 7, 11, 12 e 13 de setembro

Local: Cidade do Rock, Parque Olímpico da Barra

Endereço: Avenida Embaixador Abelardo Bueno, Barra Olímpica/Jacarepaguá

