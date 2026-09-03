Rock in Rio deve receber cerca de 100 mil pessoas por dia - Divulgação

Rock in Rio deve receber cerca de 100 mil pessoas por dia Divulgação

Publicado 03/09/2026 08:16

Rio - As repartições públicas municipais e estaduais do Rio de Janeiro terão o horário de funcionamento alterado nesta sexta-feira (4), em razão do início do Rock in Rio 2026 . Conforme anunciado pelo prefeito Eduardo Cavaliere, os órgãos funcionarão das 8h às 15h. A medida tem como objetivo contribuir para a melhoria da circulação e do fluxo de trânsito na cidade durante o primeiro dia do festival.





A mudança segue o modelo adotado na edição de 2024 do Rock in Rio. Segundo Cavaliere, a decisão foi tomada em coordenação com o governador Ricardo Couto e os decretos com a alteração do expediente foram publicados nos Diários Oficiais do Município e do Estado. LEIA MAIS! Paulinho Moska homenageará Marina Lima e Rita Lee no Rock in Rio A mudança segue o modelo adotado na edição de 2024 do Rock in Rio. Segundo Cavaliere, a decisão foi tomada em coordenação com o governador Ricardo Couto e os decretos com a alteração do expediente foram publicados nos Diários Oficiais do Município e do Estado.

A determinação, no entanto, não se aplica a todos os órgãos. A Secretaria Municipal de Saúde (SMS), a Companhia Municipal de Transportes Coletivos (MOBI-Rio) e outros órgãos e entidades cujos serviços não possam ser interrompidos ficam fora da alteração de horário.

A alteração do expediente busca antecipar a saída de parte dos trabalhadores das repartições públicas antes do período de maior movimentação relacionado ao festival. A expectativa é reduzir o número de pessoas e veículos circulando pela cidade nos horários de maior concentração de público na região da Cidade do Rock.

O Rock in Rio será realizado entre os dias 4 e 13 de setembro, na Cidade do Rock, no Parque Olímpico, na Zona Sudoeste. A expectativa é de grande concentração de público, principalmente na região da Barra da Tijuca e nos principais acessos ao local do evento.