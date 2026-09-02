Paulinho Moska é uma das atrações do Rock in Rio Rafael Ianni / Divulgação
Paulinho Moska homenageará Marina Lima e Rita Lee no Rock in Rio
Cantor se apresentará no festival nesta sexta-feira (4), no palco Global Village; artista vibra com presença no evento
Paulinho Moska homenageará Marina Lima e Rita Lee no Rock in Rio
Cantor se apresentará no festival nesta sexta-feira (4), no palco Global Village; artista vibra com presença no evento
Luzes do Palco Mundo são testadas antes do Rock in Rio; veja vídeo
A Cidade do Rock passa por últimos ajustes para receber aproximadamente 100 mil pessoas por dia no festival
João Gomes fala sobre show no Rock in Rio: 'Nunca imaginei'
Cantor destaca a responsabilidade de representar o forró no festival de música: 'Vitrine para o mundo inteiro'
Rodoviária do Rio prevê 500 mil passageiros durante o Rock in Rio
Ônibus é a preferência de turistas que vêm do interior do estado, de São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo; festival acontece em setembro
Rock in Rio deve receber 100 mil pessoas por dia e movimentar R$ 3,3 bi
Dados foram divulgados pela prefeitura, nesta quinta-feira (27), durante coletiva de apresentação do plano operacional do evento
Rock in Rio 2026: veja os horários dos shows de cada dia
Festival reúne Foo Fighters, Elton John, Stray Kids, Maroon 5 e Twenty One Pilots entre as principais atrações da edição