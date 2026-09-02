Paulinho Moska é uma das atrações do Rock in Rio Rafael Ianni / Divulgação

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Isabelle Rosa
Rio - Após 25 anos, Paulinho Moska retorna ao Rock in Rio como uma das atrações do festival. O cantor se apresentará no palco Global Village, nesta sexta-feira (4), e, além de animar o público ao som dos maiores sucessos, fará uma homenagem a duas grandes artistas em seu show: Marina Lima, e Rita Lee, que morreu aos 75 anos, em 2023, em decorrência de um câncer. 
Paulinho conta que sua relação com o festival é antiga e celebra a presença nesta edição. "Fui como público na primeira edição do Rock in Rio (1985), como integrante da banda Inimigos do Rei na segunda (1991) e como artista solo na terceira (2001). Agora retorno em grande estilo ao palco do festival, 25 anos depois para comemorar minha trajetória cheia de canções que soaram nas rádios e TVs durante meus mais de 35 anos de carreira. Será uma grande festa", comenta o artista. 
Canções como "Pensando em Você", "A Idade do Céu", "A Seta e o Alvo" e "Namora Comigo" estão garantidas no repertório, segundo Paulinho.