João Gomes celebra show no Rock In Rio - Reprodução de vídeo / Instagram

João Gomes celebra show no Rock In RioReprodução de vídeo / Instagram

Publicado 28/08/2026 08:22

Rio - João Gomes falou sobre a preparação para o Rock in Rio em vídeos publicados no Instagram Stories, nesta quinta-feira (27). O cantor, que se apresentará ao lado da Orquestra Brasileira no festival no dia 12 de setembro, ainda expressou a felicidade de participar do evento e citou a responsabilidade de representar o forró.

"Eu vou me preparar para um Rock in Rio. Nunca imaginei mesmo, velho, que fosse cantar em um daqueles palcos", afirmou ele, que lembrou uma participação no show de Pedro Sampaio em um dos espaços do festival, em 2022. "Era uma coisa simples. Era mais uma publicidade, que gerou a oportunidade da gente cantar. Quatro anos depois a gente retorna e pode escrever outra história, deixar uma marca. Então é um show único que a gente quer preparar, um show que eu me divirta."

O cantor também falou sobre a responsabilidade de representar o forró e a música brasileira no evento. "É como se fosse uma vitrine para o mundo inteiro, né, da nossa música. A gente, quando começa a cantar, se torna representante desse sonho pela música", comentou.

João também mencionou a presença do gênero no Grammy, mas esclareceu que não era um 'spoiler' da premiação. Vale lembrar que o cantor conquistou o Grammy Latino ao lado de Jota.pê e Mestrinho com o projeto "Dominguinho", em 2025.



"Para não dizer aí que eu estou dizendo que o forró vai estar no Grammy, uma coisa assim, mas essa luta já começou e toda luta feita pelo nosso lugar e pelo nosso gênero, assim, já começou e ela tem suas recompensas. Quando eu puder dizer um pouquinho delas, vocês vão ficar muito felizes… Acho que a gente está fazendo uma coisa muito legal pela nossa música."