Rodoviária do Rio deve receber 500 mil passageiros durante o Rock in Rio - Érica Martin / Arquivo O Dia

Rodoviária do Rio deve receber 500 mil passageiros durante o Rock in RioÉrica Martin / Arquivo O Dia

Publicado 27/08/2026 12:28

Rio - O Rock in Rio , no Parque Olímpico, Barra da Tijuca, Zona Sudoeste, vai movimentar a capital fluminense. Entre os dias 3 e 14 de setembro, período que ocorre o festival, a Rodoviária do Rio estima receber cerca de 500 mil passageiros, em aproximadamente 14.845 viagens. O ônibus é a preferência de turistas que vêm do interior do estado, de São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo.

Segundo levantamento da ClickBus, 77% dos viajantes que se deslocarão para o festival afirmam que irão de ônibus. O evento acontece em 4, 5, 6, 7, 11, 12 e 13 do mês que vem. O maior movimento está previsto para último dia do festival, quando quase 50 mil passageiros deverão passar pelo terminal.

Outro estudo, em parceria com a Fipe (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas), que analisou o comportamento de preços e volume de passagens na rota São Paulo–Rio de Janeiro durante a edição de 2024 do Rock in Rio, mostrou aumentos expressivos de demanda e preço nos dias de show em relação ao comportamento habitual de cada dia da semana.

Segundo os dados, o volume de passagens de ida chegou a ficar cerca de 300% acima do padrão típico em dias de pico de embarque para os shows, enquanto o preço médio das classes leito e cama registrou variações de até 77% acima do valor habitual nos dias de maior procura. O levantamento reforça que o Rock in Rio já é, historicamente, um dos eventos com maior efeito sobre a demanda do setor rodoviário no eixo Rio–São Paulo.

"O Rock in Rio já mostrou, em edições passadas, que é capaz de triplicar a demanda por passagens de ônibus em poucos dias e movimentar frotas inteiras entre São Paulo e o Rio de Janeiro. É um retrato de como um único evento pode mexer com todo um setor, e é justamente esse tipo de padrão que a ClickBus usa para ajudar viajantes e parceiros a se planejar diante de um pico de demanda que se repete a cada grande festival", afirma Michelle Xavier, diretora de Marketing da ClickBus.

Setor hoteleiro

O festival também já movimenta a hotelaria carioca. De acordo com pesquisa de ocupação hoteleira do HotéisRIO, divulgada na última sexta-feira (21), entre as regiões de destaque durante a primeira semana do festival, de 4 a 7 de setembro, estão Ipanema/Leblon (75,42%), Glória a Botafogo (70,26%), São Conrado/Barra da Tijuca/Recreio (65,61%), Leme/Copacabana (64,17%) e Centro (41,54%).



Na segunda semana, de 11 a 13 de setembro, o destaque é para Ipanema/Leblon (67,08%), São Conrado/Barra da Tijuca/Recreio (54,23%), Glória a Botafogo (54,19%), Leme/Copacabana (53,43%) e Centro (30,04%).

O presidente do HotéisRIO, Alfredo Lopes, ressalta que o fato de o público do Rock in Rio ser formado majoritariamente por jovens, principalmente oriundos de estados próximos, como São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo, faz com que muitas reservas sejam confirmadas às vésperas do evento. "A evolução das reservas vem seguindo o comportamento esperado. Acreditamos que vamos nos aproximar dos números da edição passada, em 2024, quando a ocupação hoteleira fechou com uma média de 88% durante o período do festival, com picos acima de 90%".

Para quem viaja de fora do Rio de Janeiro, o Rock in Rio tende a se converter em uma estadia mais longa, não apenas em uma ida e volta rápida. Segundo o levantamento da ClickBus, 61% dos clientes que não moram na cidade planejam ficar 3 dias ou mais no Rio por causa do festival, e apenas 10% fazem bate-volta. O tipo de hospedagem mais escolhido é o aluguel de temporada (45%) e o hotel (30%).

Recomendações

A Rodoviária do Rio recomenda que os passageiros comprem suas passagens com antecedência, tanto para garantir a viagem quanto para aproveitar tarifas mais econômicas. A compra pode ser feita pelo site oficial.

Para o deslocamento entre a Rodoviária e a Cidade do Rock, a orientação é utilizar serviços regulares e pontos oficiais. No terminal, os passageiros podem utilizar carros de aplicativo, localizado no estacionamento G1, pela área de embarque, além dos pontos oficiais de táxi credenciado. Outra opção segura é o VLT, com conexão pelo Terminal Gentileza. Outra sugestão é tomar cuidado e evitar ofertas de transporte abordadas diretamente na porta do terminal e utilizar apenas serviços credenciados.

Durante os dias 3 e 4 de setembro, das 9h às 13h, no setor de embarque superior, a rodoviária também receberá uma ação da Fundação para a Infância e Adolescência (FIA/RJ), por meio do Programa SOS Crianças Desaparecidas, voltada à orientação de famílias que chegam à cidade com crianças e adolescentes. A ação contará com identificação, distribuição de pulseiras e materiais socioeducativos para prevenção de desaparecimentos.