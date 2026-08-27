Prefeitura apresentou o plano operacional para o Rock in Rio em coletiva na sede do Centro de OperaçõesAna Fernanda Freire / Agência O Dia
"A maneira mais segura e rápida de chegar no evento é o transporte público. Não use aplicativos. Quem for, vai ficar preso nas barreiras ou no trânsito e desembarcará longe do evento. Use transporte público, a cidade está preparada para isso", frisou Bernardo Fellows, presidente da Riotur.
A abertura dos portões na Cidade do Rock será às 14h, com previsão de término às 3h. O evento deve movimentar R$ 3,3 bilhões na economia da cidade e a expectativa é de que o festival reúna uma população maior que 94% dos municípios brasileiros, sendo mais da metade de turistas.
As cidades do país que contam com maior presença na compra de ingressos são:
Segundo a CET-Rio, das 5h às 14h, a circulação de veículos segue normal no entorno da Cidade do Rock. Das 14h às 17h, começa o bloqueio total. Entre as operações de rotina, as faixas reversíveis e as áreas de lazer funcionarão normalmente. Os fechamentos para manutenção de túneis e elevados na região do Parque Olímpico serão suspensos. A Área de Proteção ao Ciclista de Competição do Porto (APCC Porto) ficará suspensa nos dias do festiva
"A nova barreira vai ter câmeras para filmar e ler o número da placa. Essa câmera vai verificar no sistema se essa placa está cadastrada ou não, e vai ser liberada pelo operador de trânsito. Evite ir ao local quem não for ao Rock in Rio, se for inevitável opte pela Avenida das Américas ou pela orla, na Avenida Lúcio Costa ou então a Avenida Ayrton Senna", afirmou.
Serviço BRT
SE08 – Terminal Jardim Oceânico x Terminal Centro Olímpico (direto)
SE09 – Terminal Alvorada x Morro do Outeiro (direto)
SE10 – Terminal Paulo da Portela x Morro do Outeiro (semidireto)
Paradas nas estações Praça Seca, Tanque e Taquara.
"A gente está preparado para transportar entre 35 a 40 mil pessoas por dia, sendo que 60% desse público vem através do metrô, notadamente da estação do Jardim Ocêanico, por isso estamos oferencendo três serviços especiais do BRT, que é o BRT Expressso Rock in Rio, em que a a tarifa custa R$ 29 ida e volta. Então, se você só quer ir ou voltar a tarifa é a mesma", ressaltou.
Para o embarque, o passageiro deverá apresentar o QR Code do serviço especial BRT Expresso Rock in Rio, que será disponibilizado no aplicativo Jaé a partir de 28 de agosto. O desembarque acontece no Terminal Centro Olímpico ou Estação Morro do Outeiro, de acordo com o serviço utilizado.
Após a saída, o usuário deve validar o QR code para receber a pulseira de retorno antes de entrar no evento, nas tendas próximas à entrada da Cidade do Rock
Quem utilizar apenas o serviço especial de volta também deverá adquirir o bilhete no valor de R$ 29,00, exclusivamente pelo aplicativo Jaé
Como novidades, estrangeiros poderão se cadastrar no Jaé para adquirir os bilhetes informando e-mail ou celular e pagar por pix ou cartão de crédito. Antes era necessário o CPF. Além disso, cada conta poderá adquirir bilhetes para até 10 pessoas para cada dia do evento
As gratuidades do sistema não são aplicáveis aos serviços especiais do BRT Expresso Rock in Rio. Também não é possível adquirir o bilhete utilizando o saldo do Vale-Transporte.
Metrô
O metrô terá embarque 24h na Estação Jardim Oceânico. Durante a madrugada, as demais estações estarão abertas somente para desembarque. Confira a operação especial:
Das 5h de sexta (4) até 23h59 de terça (8)
Das 5h de sexta (11) até 23h59 de segunda (14)
Linhas 1 e 4: Uruguai - Jardim Oceânico
Linha 2: Pavuna - Botafogo
Transferência entre Botafogo e Central do Brasil
Valores:
Tarifa ida R$ 7,90 e volta R$ 7,90 (Total: R$ 15,80)
BRT Expresso Rock In Rio (R$ 29) : o valor será pago separadamente.
BRT Expresso Rock in Rio-metrô: R$ 44,80
VLT
A Linha 1 do VLT, que liga o Terminal Gentileza ao Aeroporto Santos Dumont, funcionará 24 horas durante o evento. As demais linhas operarão normalmente, das 5h às 23h.
Embarque e desembarque:
• Terminal Gentileza
• Rodoviária
• Cordeiro da Graça
• Carioca
• Cinelândia
•Santos Dumont
O valor da passagem é de R$ 5 e pode ser pago pelo cartão Jaé ou Pix.
"Não vamos permitir ambulantes que insistem em entrar na área bloqueada e estacionamento irregular. A Seop vai fazer toda essa fiscalização, vale dizer para algumas pessoas que teimam em fazer transporte irregular que também teremos pontos de fiscalização em relação a isso e a ônibus de turismo. Além disso, a partir de semana que vem já tem reforços em todas as portas de entrada na cidade, ou seja, aeroportos e rodoviárias", afirmou o secretário da pasta, Marcos Belchior.
O festival terá seis postos médicos e 16 ambulâncias à disposição do público. O Hospital Municipal Lourenço Jorge e o CER Barra terão reforço nas equipes de plantão durante os dias do evento.
A Central Municipal de Regulação atuará junto com a coordenação médica do evento para ordenar eventuais transferências para a rede pública.
A Secretaria Municipal de Saúde também realizará ações de vacinação, especialmente contra o sarampo, em locais de grande circulação, como aeroportos, orla de Copacabana, rodoviárias e no Terminal do Jardim Oceânico.
Neste ano, a Secretaria da Mulher vai atuar também dentro do gramado junto a produção do Rock in Rio. Ao todo, serão 65 profissionais, entre psicólogas, assistentes sociais, advogadas, motoristas e profissionais de apoio logístico.
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