Prefeitura apresentou o plano operacional para o Rock in Rio em coletiva na sede do Centro de Operações - Ana Fernanda Freire / Agência O Dia

Prefeitura apresentou o plano operacional para o Rock in Rio em coletiva na sede do Centro de OperaçõesAna Fernanda Freire / Agência O Dia

Publicado 27/08/2026 09:12





"A maneira mais segura e rápida de chegar no evento é o transporte público. Não use aplicativos. Quem for, vai ficar preso nas barreiras ou no trânsito e desembarcará longe do evento. Use transporte público, a cidade está preparada para isso", frisou Bernardo Fellows, presidente da Riotur.



A abertura dos portões na Cidade do Rock será às 14h, com previsão de término às 3h. O evento deve movimentar R$ 3,3 bilhões na economia da cidade e a expectativa é de que o festival reúna uma população maior que 94% dos municípios brasileiros, sendo mais da metade de turistas.



As cidades do país que contam com maior presença na compra de ingressos são: Rio - A prefeitura anunciou, nesta quinta-feira (27), o plano operacional para o Rock in Rio, que acontece nos dias 4, 5, 6, 7, 11, 12 e 13 de setembro no Parque Olímpico , na Barra da Tijuca, na Zona Sudoeste. Em coletiva na sede do Centro de Operações, na Cidade Nova, foi divulgado que a expectativa é de receber 100 mil pessoas por dia de festival. A orientação é que a população priorize o transporte público no deslocamento."A maneira mais segura e rápida de chegar no evento é o transporte público. Não use aplicativos. Quem for, vai ficar preso nas barreiras ou no trânsito e desembarcará longe do evento. Use transporte público, a cidade está preparada para isso", frisou Bernardo Fellows, presidente da Riotur.A abertura dos portões na Cidade do Rock será às 14h, com previsão de término às 3h. O evento deve movimentar R$ 3,3 bilhões na economia da cidade e a expectativa é de que o festival reúna uma população maior que 94% dos municípios brasileiros, sendo mais da metade de turistas.As cidades do país que contam com maior presença na compra de ingressos são:

- Rio de Janeiro; São Paulo; Niterói; Belo Horizonte; e Brasília.

De acordo com a Fundação Getúlio Vargas (FGV), o festival também deve gerar 33,9 mil empregos, sendo 22,8 mil diretos e 11,1 mil indiretos. A estimativa é de que o faturamento cresça 14% em relação à edição de 2024.

Interdições



Segundo a CET-Rio, das 5h às 14h, a circulação de veículos segue normal no entorno da Cidade do Rock. Das 14h às 17h, começa o bloqueio total. Entre as operações de rotina, as faixas reversíveis e as áreas de lazer funcionarão normalmente. Os fechamentos para manutenção de túneis e elevados na região do Parque Olímpico serão suspensos. A Área de Proteção ao Ciclista de Competição do Porto (APCC Porto) ficará suspensa nos dias do festiva

Os moradores já tiveram as placas de automóveis cadastradas. De acordo com Marize da Silva, diretora-presidente da CET-Rio, um novo sistema de tecnologia vai facilitar a entrada de residentes. Ou seja, os veículos autorizados terão acesso liberado, enquanto os demais serão direcionados para rotas alternativas.



"A nova barreira vai ter câmeras para filmar e ler o número da placa. Essa câmera vai verificar no sistema se essa placa está cadastrada ou não, e vai ser liberada pelo operador de trânsito. Evite ir ao local quem não for ao Rock in Rio, se for inevitável opte pela Avenida das Américas ou pela orla, na Avenida Lúcio Costa ou então a Avenida Ayrton Senna", afirmou.



Serviço BRT

Três linhas especiais farão a ligação entre terminais do BRT e a Cidade do Rock. Os serviços funcionarão das 11h às 4h da seguinte forma:



SE08 – Terminal Jardim Oceânico x Terminal Centro Olímpico (direto)



SE09 – Terminal Alvorada x Morro do Outeiro (direto)



SE10 – Terminal Paulo da Portela x Morro do Outeiro (semidireto)

Paradas nas estações Praça Seca, Tanque e Taquara.

De acordo com Claudia Secin, presidente da Mobi-Rio, a operação será comandanda a partir do Centro de Controle e Operações da Mobo-Rio, que é interligado com o Centro de Operações da prefeitura.



"A gente está preparado para transportar entre 35 a 40 mil pessoas por dia, sendo que 60% desse público vem através do metrô, notadamente da estação do Jardim Ocêanico, por isso estamos oferencendo três serviços especiais do BRT, que é o BRT Expressso Rock in Rio, em que a a tarifa custa R$ 29 ida e volta. Então, se você só quer ir ou voltar a tarifa é a mesma", ressaltou.

Como embarcar?



Para o embarque, o passageiro deverá apresentar o QR Code do serviço especial BRT Expresso Rock in Rio, que será disponibilizado no aplicativo Jaé a partir de 28 de agosto. O desembarque acontece no Terminal Centro Olímpico ou Estação Morro do Outeiro, de acordo com o serviço utilizado.



Após a saída, o usuário deve validar o QR code para receber a pulseira de retorno antes de entrar no evento, nas tendas próximas à entrada da Cidade do Rock



Quem utilizar apenas o serviço especial de volta também deverá adquirir o bilhete no valor de R$ 29,00, exclusivamente pelo aplicativo Jaé



Como novidades, estrangeiros poderão se cadastrar no Jaé para adquirir os bilhetes informando e-mail ou celular e pagar por pix ou cartão de crédito. Antes era necessário o CPF. Além disso, cada conta poderá adquirir bilhetes para até 10 pessoas para cada dia do evento



As gratuidades do sistema não são aplicáveis aos serviços especiais do BRT Expresso Rock in Rio. Também não é possível adquirir o bilhete utilizando o saldo do Vale-Transporte.



Metrô



O metrô terá embarque 24h na Estação Jardim Oceânico. Durante a madrugada, as demais estações estarão abertas somente para desembarque. Confira a operação especial:



Das 5h de sexta (4) até 23h59 de terça (8)

Das 5h de sexta (11) até 23h59 de segunda (14)



Linhas 1 e 4: Uruguai - Jardim Oceânico

Linha 2: Pavuna - Botafogo

Transferência entre Botafogo e Central do Brasil



Valores:



Tarifa ida R$ 7,90 e volta R$ 7,90 (Total: R$ 15,80)

BRT Expresso Rock In Rio (R$ 29) : o valor será pago separadamente.

BRT Expresso Rock in Rio-metrô: R$ 44,80



Recomendações: Pague sua passagem no metrô por aproximação ou dispositivos, como celulares, relógios e pulseiras com a tecnologia NFC; Recarregue o Jaé antecipadamente com a tarifa do metrô e a tarifa especial do BRT.



VLT



A Linha 1 do VLT, que liga o Terminal Gentileza ao Aeroporto Santos Dumont, funcionará 24 horas durante o evento. As demais linhas operarão normalmente, das 5h às 23h.



Embarque e desembarque:

• Terminal Gentileza

• Rodoviária

• Cordeiro da Graça

• Carioca

• Cinelândia

•Santos Dumont



O valor da passagem é de R$ 5 e pode ser pago pelo cartão Jaé ou Pix.

Ordenamento urbano

A Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop) atuará com 478 agentes por dia, sendo 359 focados no BRT Seguro. Entre as principais aões estão a fiscalização de ambulantes ilegais, estacionamento irregular, transporte complementar e fretamenos, além de monitoramente em tempo integral.



"Não vamos permitir ambulantes que insistem em entrar na área bloqueada e estacionamento irregular. A Seop vai fazer toda essa fiscalização, vale dizer para algumas pessoas que teimam em fazer transporte irregular que também teremos pontos de fiscalização em relação a isso e a ônibus de turismo. Além disso, a partir de semana que vem já tem reforços em todas as portas de entrada na cidade, ou seja, aeroportos e rodoviárias", afirmou o secretário da pasta, Marcos Belchior.

A Guarda Municipal vai atuar de maneira preventiva entre os dias 1º e 3º de setembro. Nos demais dias, haverá efetivo distribuído em pontos estratégicos da cidade, como a Rodoviária do Rio, o Terminal Gentileza, os aeroportos Tom Jobim e Santos Dumont, o Píer Mauá e áreas turísticas. Ao todo, a operação conta com 4,708 mil agentes, sendo mais de 400 por dia no entorno e adjacências na Cidade do Rock. Dronas também serão usados na fiscalização.

Já a Arena Carioca 1 reunirá uma central integrada de órgãos públicos, com representantes do Tribunal de Justiça de Grandes Eventos, Ministério Público, Defensoria Pública, Polícia Civil e do Centro de Operações Rio (COR).



O Centro de Operações da prefeitura ainda fará monitoramento em tempo real do evento, com uma base montada no Parque Olímpico. Além disso, haverá cerca de 800 câmeras e três drones acompanhando o deslocamento do público pelas vias da região.

Saúde



O festival terá seis postos médicos e 16 ambulâncias à disposição do público. O Hospital Municipal Lourenço Jorge e o CER Barra terão reforço nas equipes de plantão durante os dias do evento.



A Central Municipal de Regulação atuará junto com a coordenação médica do evento para ordenar eventuais transferências para a rede pública.



A Secretaria Municipal de Saúde também realizará ações de vacinação, especialmente contra o sarampo, em locais de grande circulação, como aeroportos, orla de Copacabana, rodoviárias e no Terminal do Jardim Oceânico.

Rio+Seguro para mulheres

Durante o evento, haverá uma equipe especializada no atendimento a mulheres em situação de violência, responsável pelo acolhimento em casos de assédio e/ou violência sexual, além de oferecer atendimento e encaminhamento emergencial.



Neste ano, a Secretaria da Mulher vai atuar também dentro do gramado junto a produção do Rock in Rio. Ao todo, serão 65 profissionais, entre psicólogas, assistentes sociais, advogadas, motoristas e profissionais de apoio logístico.

"A gente também vai estar com a equipe volante próximo aos banheiros e postos médicos, porque, em todos os banheiros, terá um QR Code para que, se essa mulher estiver em situação de violência e for se abrigar em algum banheiro, consiga escanear e pedir ajuda. Então, tanto a segurança do evento quanto a Secretaria da Mulher recebem esse acionamento, conseguem ir até essa mulher e levá-la para um ponto de acolhimento", afirmou Mariana Xavier, secretária municipal da Mulher.