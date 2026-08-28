Luzes do Palco Mundo são testadas antes do Rock in Rio; veja vídeo

O Dia acompanhou os últimos ajustes na iluminação do Palco Mundo, que teve as luzes acesas durante os testes e chamou atenção mesmo com a arena ainda vazia. Rio - Há uma semana do início do Rock in Rio , a Cidade do Rock, na Zona Sudoeste, já ganha forma para receber o público a partir do dia 4 de setembro. Nesta sexta-feira (28),acompanhou os últimos ajustes na iluminação do Palco Mundo, que teve as luzes acesas durante os testes e chamou atenção mesmo com a arena ainda vazia.

Veja o vídeo:

Rock in Rio: luzes do Palco Mundo são acessas durante testes e chamam a atenção mesmo com a arena ainda vazia. Confira!



Crédito: Letícia Pessôa/Agência O DIA pic.twitter.com/cE0daY7gI0 — Jornal O Dia (@jornalodia) August 28, 2026

O espaço principal de apresentações está entre as estruturas mais adiantadas da Cidade do Rock. Nesta edição, ele cresceu e passou a ter 107 metros de largura, além de 2.400 metros quadrados de painéis de LED. A boca de cena tem 24 metros.

Roberta Medina, vice-presidente executiva da Rock World, empresa organizadora do evento, destacou que em cada show o espaço poderá ser usado de maneiras distintas. "Estou muito curiosa em relação ao Palco Mundo porque vai ser uma mega revolução. A experiência vai ser muito interessante porque ele é uma mega tela e cada artista vai usar ele de um jeito que a gente também não sabe. Então vai ser vários Palcos Mundo ao longo dos sete dias de festival", disse.



Equipes circulam pela Cidade do Rock e trabalham nos ajustes finais das estruturas e instalações que serão usadas durante o festival. O Rock in Rio acontece nos dias 4, 5, 6, 7, 11, 12 e 13 de setembro.

No Palco Global Village, o telão ainda passa por testes, enquanto funcionários e equipamentos de montagem permanecem posicionados em frente à estrutura. Apesar de a Cidade do Rock já estar iluminada e com boa parte da montagem concluída, alguns espaços ainda recebem os últimos ajustes.



Já no Palco Sunset, a estrutura está praticamente pronta, mas os últimos detalhes também estão sendo finalizados. Enquanto as luzes já estavam acesas, os dois telões laterais permaneciam apagados. O espaço conta com 93 metros de largura, 27,5 metros de altura e 24 metros de boca de cena.



Além dos palcos, a Cidade do Rock também entra na reta final de preparação dos serviços que serão usados pelo público do festival. Pontos de hidratação e banheiros já fazem parte da estrutura espalhada pelo espaço.



A expectativa da organização é receber cerca de 100 mil pessoas por dia. Nesta edição, o festival terá atrações como Foo Fighters, Avenged Sevenfold, Elton John, Stray Kids, Maroon 5, Demi Lovato e Ivete Sangalo no Palco Mundo.

Relatar erro