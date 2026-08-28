Matéria Salva!

Agora você pode ler esta notícia off-line

Matéria removida da seção links salvos
fecharmenu
Assine
Acessar edição digital

  • Meus links
  • Meu Horóscopo
  • Meu Time
  • Sair
lupasearch Buscar
Anuncie no O Dia
Faça sua denúncia
Luzes do Palco Mundo são testadas antes do Rock in Rio; veja vídeo
Rock In Rio

Luzes do Palco Mundo são testadas antes do Rock in Rio; veja vídeo

A Cidade do Rock passa por últimos ajustes para receber aproximadamente 100 mil pessoas por dia no festival

L
Leticia Pessôa
Evento de teste de luz destaca o telão do Palco Mundo com quase 3 mil metros quadrados
Roberta Medina no teste de luzes do Palco Mundo do Rock in Rio
Roberta Medina no teste de luzes do Palco Mundo do Rock in Rio
Cidade do Rock passa por últimos ajustes para receber cerca de 100 mil pessoas por dia no festival
Cidade do Rock passa por últimos ajustes para receber cerca de 100 mil pessoas por dia no festival
Cidade do Rock passa por últimos ajustes para receber cerca de 100 mil pessoas por dia no festival
Luzes do Palco Mundo são testadas antes do Rock in Rio, nesta sexta-feira (28)
Luzes do Palco Mundo são testadas antes do Rock in Rio, nesta sexta-feira (28)
Cidade do Rock passa por últimos ajustes para receber cerca de 100 mil pessoas por dia no festival
Luzes do Palco Mundo são testadas antes do Rock in Rio, nesta sexta-feira (28)
Luzes do Palco Mundo são testadas antes do Rock in Rio, nesta sexta-feira (28)
Luzes do Palco Mundo são testadas antes do Rock in Rio, nesta sexta-feira (28)
Evento de teste de luz destaca o telão do Palco Mundo com quase 3 mil metros quadrados
Evento de teste de luz destaca o telão do Palco Mundo com quase 3 mil metros quadrados
Publicidade
Rio - Há uma semana do início do Rock in Rio, a Cidade do Rock, na Zona Sudoeste, já ganha forma para receber o público a partir do dia 4 de setembro. Nesta sexta-feira (28), O Dia acompanhou os últimos ajustes na iluminação do Palco Mundo, que teve as luzes acesas durante os testes e chamou atenção mesmo com a arena ainda vazia.
Veja o vídeo:
O espaço principal de apresentações está entre as estruturas mais adiantadas da Cidade do Rock. Nesta edição, ele cresceu e passou a ter 107 metros de largura, além de 2.400 metros quadrados de painéis de LED. A boca de cena tem 24 metros.
Roberta Medina, vice-presidente executiva da Rock World, empresa organizadora do evento, destacou que em cada show o espaço poderá ser usado de maneiras distintas. "Estou muito curiosa em relação ao Palco Mundo porque vai ser uma mega revolução. A experiência vai ser muito interessante porque ele é uma mega tela e cada artista vai usar ele de um jeito que a gente também não sabe. Então vai ser vários Palcos Mundo ao longo dos sete dias de festival", disse. 

Equipes circulam pela Cidade do Rock e trabalham nos ajustes finais das estruturas e instalações que serão usadas durante o festival. O Rock in Rio acontece nos dias 4, 5, 6, 7, 11, 12 e 13 de setembro.
No Palco Global Village, o telão ainda passa por testes, enquanto funcionários e equipamentos de montagem permanecem posicionados em frente à estrutura. Apesar de a Cidade do Rock já estar iluminada e com boa parte da montagem concluída, alguns espaços ainda recebem os últimos ajustes.

Já no Palco Sunset, a estrutura está praticamente pronta, mas os últimos detalhes também estão sendo finalizados. Enquanto as luzes já estavam acesas, os dois telões laterais permaneciam apagados. O espaço conta com 93 metros de largura, 27,5 metros de altura e 24 metros de boca de cena.

Além dos palcos, a Cidade do Rock também entra na reta final de preparação dos serviços que serão usados pelo público do festival. Pontos de hidratação e banheiros já fazem parte da estrutura espalhada pelo espaço.

A expectativa da organização é receber cerca de 100 mil pessoas por dia. Nesta edição, o festival terá atrações como Foo Fighters, Avenged Sevenfold, Elton John, Stray Kids, Maroon 5, Demi Lovato e Ivete Sangalo no Palco Mundo. 
Você pode gostar
Comentários

Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.

mais notícias
Mais de Rock In Rio
[an error occurred while processing the directive]