Publicidade
Luzes do Palco Mundo são testadas antes do Rock in Rio; veja vídeo
A Cidade do Rock passa por últimos ajustes para receber aproximadamente 100 mil pessoas por dia no festival
Rio - Há uma semana do início do Rock in Rio, a Cidade do Rock, na Zona Sudoeste, já ganha forma para receber o público a partir do dia 4 de setembro. Nesta sexta-feira (28), O Dia acompanhou os últimos ajustes na iluminação do Palco Mundo, que teve as luzes acesas durante os testes e chamou atenção mesmo com a arena ainda vazia.
Veja o vídeo:
Rock in Rio: luzes do Palco Mundo são acessas durante testes e chamam a atenção mesmo com a arena ainda vazia. Confira!— Jornal O Dia (@jornalodia) August 28, 2026
Crédito: Letícia Pessôa/Agência O DIA pic.twitter.com/cE0daY7gI0
O espaço principal de apresentações está entre as estruturas mais adiantadas da Cidade do Rock. Nesta edição, ele cresceu e passou a ter 107 metros de largura, além de 2.400 metros quadrados de painéis de LED. A boca de cena tem 24 metros.
Roberta Medina, vice-presidente executiva da Rock World, empresa organizadora do evento, destacou que em cada show o espaço poderá ser usado de maneiras distintas. "Estou muito curiosa em relação ao Palco Mundo porque vai ser uma mega revolução. A experiência vai ser muito interessante porque ele é uma mega tela e cada artista vai usar ele de um jeito que a gente também não sabe. Então vai ser vários Palcos Mundo ao longo dos sete dias de festival", disse.
Equipes circulam pela Cidade do Rock e trabalham nos ajustes finais das estruturas e instalações que serão usadas durante o festival. O Rock in Rio acontece nos dias 4, 5, 6, 7, 11, 12 e 13 de setembro.
Equipes circulam pela Cidade do Rock e trabalham nos ajustes finais das estruturas e instalações que serão usadas durante o festival. O Rock in Rio acontece nos dias 4, 5, 6, 7, 11, 12 e 13 de setembro.
No Palco Global Village, o telão ainda passa por testes, enquanto funcionários e equipamentos de montagem permanecem posicionados em frente à estrutura. Apesar de a Cidade do Rock já estar iluminada e com boa parte da montagem concluída, alguns espaços ainda recebem os últimos ajustes.
Já no Palco Sunset, a estrutura está praticamente pronta, mas os últimos detalhes também estão sendo finalizados. Enquanto as luzes já estavam acesas, os dois telões laterais permaneciam apagados. O espaço conta com 93 metros de largura, 27,5 metros de altura e 24 metros de boca de cena.
Além dos palcos, a Cidade do Rock também entra na reta final de preparação dos serviços que serão usados pelo público do festival. Pontos de hidratação e banheiros já fazem parte da estrutura espalhada pelo espaço.
A expectativa da organização é receber cerca de 100 mil pessoas por dia. Nesta edição, o festival terá atrações como Foo Fighters, Avenged Sevenfold, Elton John, Stray Kids, Maroon 5, Demi Lovato e Ivete Sangalo no Palco Mundo.
Já no Palco Sunset, a estrutura está praticamente pronta, mas os últimos detalhes também estão sendo finalizados. Enquanto as luzes já estavam acesas, os dois telões laterais permaneciam apagados. O espaço conta com 93 metros de largura, 27,5 metros de altura e 24 metros de boca de cena.
Além dos palcos, a Cidade do Rock também entra na reta final de preparação dos serviços que serão usados pelo público do festival. Pontos de hidratação e banheiros já fazem parte da estrutura espalhada pelo espaço.
A expectativa da organização é receber cerca de 100 mil pessoas por dia. Nesta edição, o festival terá atrações como Foo Fighters, Avenged Sevenfold, Elton John, Stray Kids, Maroon 5, Demi Lovato e Ivete Sangalo no Palco Mundo.
Rock In Rio
Luzes do Palco Mundo são testadas antes do Rock in Rio; veja vídeo
A Cidade do Rock passa por últimos ajustes para receber aproximadamente 100 mil pessoas por dia no festival
Rock In Rio
João Gomes fala sobre show no Rock in Rio: 'Nunca imaginei'
Cantor destaca a responsabilidade de representar o forró no festival de música: 'Vitrine para o mundo inteiro'
Rock In Rio
Rodoviária do Rio prevê 500 mil passageiros durante o Rock in Rio
Ônibus é a preferência de turistas que vêm do interior do estado, de São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo; festival acontece em setembro
Rock In Rio
Rock in Rio deve receber 100 mil pessoas por dia e movimentar R$ 3,3 bi
Dados foram divulgados pela prefeitura, nesta quinta-feira (27), durante coletiva de apresentação do plano operacional do evento
Rock In Rio
Rock in Rio 2026: veja os horários dos shows de cada dia
Festival reúne Foo Fighters, Elton John, Stray Kids, Maroon 5 e Twenty One Pilots entre as principais atrações da edição
Rock In Rio
Rock in Rio: campanha dará mil pares de ingressos para o festival
Evento, que acontece em setembro, anunciou a doação de 500 mil pratos de comida em parceria com a ONG Ação da Cidadania
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.