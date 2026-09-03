Metrô funcionará de forma integrada com o BRT durante o Rock in Rio - Érica Martin / Arquivo O Dia

Metrô funcionará de forma integrada com o BRT durante o Rock in RioÉrica Martin / Arquivo O Dia

Publicado 03/09/2026 10:22

Rio - Está chegando a hora! O aguardado Rock in Rio 2026, um dos maiores festivais de música do mundo, começa nesta sexta-feira (4), com expectativa de 100 mil pessoas por dia. Para que os fãs aproveitem cada momento da Cidade do Rock, localizada no Parque Olímpico, na Zona Sudoeste, o evento contará com um esquema especial de transporte. Os principais modais da cidade funcionarão de forma integrada.

Durante os sete dias de evento, o metrô funcionará 24h para embarque e desembarque, na estação Jardim Oceânico. O espaço será o principal ponto de integração com o serviço especial do BRT Expresso, que fará viagens diretas e semidiretas para a estação em frente à Cidade do Rock. Para quem busca um serviço exclusivo, o ônibus Primeira Classe deixará o público dentro do local do evento.

O Rock in Rio acontece nos dias 4, 5, 6, 7, 11, 12 e 13 de setembro.

BRT Expresso

Com ruas bloqueadas ao redor do Parque Olímpico e restrições para carros de aplicativos, a Prefeitura do Rio recomenta o uso do BRT Expresso Rock in Rio. O transporte contará com três serviços especiais que farão ligações diretas e semidiretas até a Cidade do Rock, por meio dos corredores exclusivos do sistema para garantir viagens mais rápidas. Os serviços serão operados com ônibus articulados. São eles:

- SE 08 (Terminal Jardim Oceânico x Terminal Centro Olímpico, direto). O tempo de viagem estimado é 30 minutos.

– SE 09 (Terminal Alvorada x Morro do Outeiro, direto). Tempo de viagem estimado: 18 minutos.

- SE 10 (Terminal Paulo da Portela x Morro do Outeiro semidireto), com paradas nas estações Praça Seca, Tanque e Taquara. Tempo de viagem estimado: 40 minutos.

Os bilhetes podem ser comprados, exclusivamente, pelo aplicativo Jaé. A compra é totalmente digital: o passageiro seleciona o dia do festival em que deseja usar o serviço, paga R$ 29 por bilhete e garante a viagem para a data escolhida.



Para utilizar o BRT Expresso Rock in Rio, é necessário ter o aplicativo Jaé e realizar o cadastro na plataforma. Os bilhetes devem ser comprados com o saldo da conta transporte, que pode ser recarregada através de PIX ou por cartão de crédito. O aplicativo também oferece uma alternativa para facilitar a compra por turistas estrangeiros. É possível adquirir os bilhetes sem a necessidade de cadastrar um CPF. Nesse caso, pode se cadastrar informando apenas o endereço de e-mail ou o número de celular.

Cada usuário poderá comprar até 10 bilhetes para cada dia do evento, o que possibilita a aquisição de passagens também para familiares e amigos.

No dia do evento, o passageiro deverá apresentar o QR Code do serviço especial para embarque. Ao chegar no Terminal Centro Olímpico ou na Estação Morro do Outeiro, a pessoas será direcionado para a tenda localizada próxima à entrada da Cidade do Rock. No local, o QR Code será validado para a entrega e colocação da pulseira que permitirá o embarque de retorno. A pulseira é individual, válida só no dia.

As pessoas que utilizarem o BRT Expresso Rock in Rio, somente para voltar, também poderão embarcar mediante a compra do bilhete especial no valor de R$ 29, exclusivamente pelo aplicativo Jaé.



Para organizar o fluxo de passageiros, algumas estações do entorno do Parque Olímpico terão funcionamento com horários diferenciados. A Estação Rio 2 ficará aberta das 5h às 22h; a Estação Parque Olímpico, das 6h às 10h; a estação Pedro Corrêa: das 5h à meia-noite; a estação Rede Sarah ficará 24h aberta nos dias do evento.



Metrô

Para facilitar a ida e a volta do público nos dias de festival, a estação Jardim Oceânico/Barra da Tijuca, que servirá como terminal de integração com o BRT Expresso Rock in Rio, ficará aberta 24h para embarque. As demais estações funcionarão em seu horário normal para embarque e, durante a madrugada, continuarão abertas, mas somente para desembarque.



As linhas 1 e 4 vão circular de Uruguai a Jardim Oceânico. A Linha 2 vai seguir entre Pavuna e Botafogo, e a transferência entre as linhas 1 e 2 poderá ser feita no trecho da estação Central do Brasil/Centro e Botafogo durante todo o festival.

A concessionária MetrôRio recomenda a compra antecipada dos bilhetes (que custam R$ 7,90 por trecho) ou que o passageiro efetue a recarga dos demais cartões, que podem ser usados na integração com destino ao Centro Olímpico.

A integração entre o sistema metroviário e o BRT Expresso Rock in Rio será realizada exclusivamente na estação Jardim Oceânico/Barra da Tijuca. A estação Vicente de Carvalho não terá integração direta.

O benefício da Tarifa Social (Bilhete Único Intermunicipal) continuará mantido normalmente para embarque durante o festival.

Pessoas com deficiência (PCDs), crianças até 6 anos e 11 meses - acompanhados de um adulto com cartão válido de gratuidade ou bilhete digital - e maiores de 65 anos devem apresentar um documento oficial para comprovar a gratuidade nas estações.



Nos dias 4, 5, 11 e 12 de setembro, as linhas 1, 2 e 4 funcionarão das 5h à meia-noite. Na madrugada, a estação Jardim Oceânico/Barra da Tijuca permanecerá aberta para embarque. As demais estações só para desembarque, até o horário de abertura da operação do dia seguinte (5h às sextas-feiras e sábados ou 7h aos domingos).

No dia 7 de setembro (Feriado da Independência), as linhas funcionarão das 7h às 23h, conforme acontece em feriados. Durante a madrugada, a estação Jardim Oceânico/Barra da Tijuca permanecerá aberta para o embarque, enquanto as demais estações ficam abertas apenas para desembarque entre 23h de segunda-feira e 5h de terça-feira.



Nos dias 6 e 13 de setembro (domingos): as linhas funcionarão das 7h às 23h. Durante a madrugada, o embarque será apenas pela estação Jardim Oceânico/Barra da Tijuca. Demais estações abertas somente para desembarque entre 23h e 5h de segunda-feira.



As transferências entre as linhas 1 e 2 durante os dias do festival será no trecho compartilhado entre Pavuna e Botafogo.

VLT

A Linha 1 (Terminal Gentileza x Santos Dumont) funcionará 24h em todos os dias do evento, com um serviço expresso entre 23h e 5h. Nesse período, os trens circularão com intervalos de 60 minutos, com embarque e desembarque no Terminal Gentileza e nas estações Rodoviária, Cordeiro da Graça, Carioca, Cinelândia e Santos Dumont. A partir das 5h, a Linha 1 retoma a operação regular, com atendimento em todas as paradas do trajeto. As demais linhas do VLT funcionarão normalmente, das 5h às 23h.

O valor da passagem é de R$ 5. O pagamento pode ser realizado com o cartão digital Jaé, disponível no aplicativo, ou com o cartão físico, adquirido nas máquinas de autoatendimento instaladas no Terminal Gentileza, nas paradas e em estações.

O embarque é realizado após a validação da passagem dentro dos trens. Basta aproximar o cartão físico ou virtual dos validadores localizados próximos às portas das composições.



Também é possível pagar a passagem via PIX. Para isso, o passageiro deve selecionar a opção "Pagar com PIX" na tela do validador. Em seguida, será exibido um QR Code, com validade de 60 segundos, que deverá ser escaneado pelo aplicativo de sua instituição financeira para concluir a transação.

Após o pagamento, é importante que o passageiro mantenha o comprovante da operação e um documento de identidade durante toda a viagem, para apresentação à equipe de fiscalização, se solicitado.

Trens

Pela primeira vez, as estações Central do Brasil, Madureira e Deodoro permanecerão abertas durante toda a madrugada, com viagens extras de hora em hora. O objetivo é facilitar a integração com o sistema do metrô (Central do Brasil) e BRT (Deodoro e Madureira) que atendem aos moradores e visitantes da cidade.



Haverá oferta de trens extras para o retorno do evento, com partidas de Deodoro com destino à Central; e da Central do Brasil com destino a Santa Cruz, Japeri, Saracuruna e Belford Roxo.



Para o retorno das sextas-feiras (4 e 11), serão realizadas 20 viagens extras na madrugada dos sábados (5 e 12).

Para o retorno dos eventos de sábado (5 e 12), serão realizadas 17 viagens extras na madrugada dos domingos (6 e 13).

Para o retorno do evento de domingo (6), serão realizadas 17 viagens extras na madrugada de segunda (7).

Para o retorno do evento de segunda-feira (7), serão realizadas 15 viagens extras na madrugada de terça-feira (8).

Para o retorno do evento de domingo (13), serão realizadas 15 viagens extras na madrugada de segunda (14).



A TrensRJ informa que, para a ida do evento, o passageiro poderá utilizar normalmente os trens da grade regular.

Primeira classe



O ônibus Primeira Classe pode ser comprado pelo site da Ticketmaster Brasil. Essa opção é a única que deixa os fãs em uma entrada exclusiva dentro da Cidade do Rock, perto do palco New Dance Order. Os percursos serão realizados sem parada.

Neste serviço, na ida ao festival, é necessário escolher um local de embarque e marcar o horário de partida, que ocorre entre 11h e 19h. Na volta, no mesmo local em que desembarcou, o público volta no momento que desejar, sem necessidade de marcar horário, podendo retornar para qualquer um dos 20 destinos da cidade do Rio de Janeiro, a partir de 22h, com saídas mediante demanda. Os últimos embarques para os pontos do Rio de Janeiro ocorrem 2h após o término do Palco Mundo.

Os pontos de embarque e desembarque no Grande Rio são: Mix Rio FM/Bossa Nova Mall; Botafogo Praia Shopping; Shopping Rio Sul; Avenida Atlântica (altura do Posto 5) e Rua Siqueira Campos, em Copacabana; Praça General Osório, em Ipanema; Lagoon, na Lagoa; Aeroporto do Galeão; Rua Almirante Cochrane, em frente ao Guanabara, na Tijuca; Norte Shopping; Shopping Nova América; Carioca Shopping; Barra Shopping; Recreio Shopping; West Shopping; Plaza Shopping, em Niterói; São Gonçalo Shopping; São Francisco, em Niterói; e no Shopping Nova Iguaçu.

A modalidade amplia ainda terá pontos de partida em cidades como São Paulo, Belo Horizonte, Petrópolis, Búzios, Cabo Frio, Campinas, Piracicaba, Sorocaba, Poços de Caldas, Itajubá, Campos dos Goytacazes, Macaé, Nova Friburgo, Resende, Barra Mansa, Volta Redonda e Piraí.

A passagem custa a partir de R$ 220.