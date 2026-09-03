Saúde reforça importância da imunização contra o sarampo durante o Rock in Rio - Carlos Elias Junior/Agência O Dia

Saúde reforça importância da imunização contra o sarampo durante o Rock in RioCarlos Elias Junior/Agência O Dia

Publicado 03/09/2026 16:40

Rio - A Secretaria Municipal de Saúde iniciou, nesta quinta-feira (3), uma ação de intensificação da imunização contra o sarampo em diferentes pontos da cidade devido à grande circulação de pessoas para o Rock in Rio, que começa nesta sexta (4) . O festival acontece nos dias 4, 5, 6, 7, 11, 12 e 13 de setembro na Cidade do Rock, localizada no Parque Olímpico, na Zona Sudoeste.

No total, sete pontos de vacinação (PV) estão montados nos principais portões de entrada do município e em locais de grande circulação de pessoas. Os locais estarão abertos nos dias 4, 5, 10, 11 e 12 na Rodoviária do Rio (2º andar próximo às cadeiras de massagem); aeroportos do Galeão (Terminal 2, Desembarque) e Santos Dumont (Desembarque, Portão A); na orla de Copacabana (esquina ao lado do Copacabana Palace); na praça da Urca (próximo ao Bondinho Pão de Açúcar) e nos shoppings Via Parque (próximo à Praça de Alimentação) e Metropolitano Barra (entrada sul).

Além da tríplice viral, que protege contra sarampo, caxumba e rubéola, também estarão disponíveis as vacinas contra febre amarela e gripe, entre outras.

Veja o funcionamento dos pontos de vacinação

Nos dias 3, 4, 10 e 11 de setembro:

Rodoviária do Rio - Horário: 8h às 16h

Aeroporto Santos Dumont - Horário: 9h às 17h

Aeroporto do Galeão - Horário: 8h às 16h

Copacabana - Horário: 9h às 16h

Urca - Horário: 9h às 16h

Shopping Via Parque - Horário: 10h às 17h

Shopping Metropolitano Barra - Horário: 10h às 17h

Nos dias 5 e 12 de setembro:

Rodoviária do Rio - Horário: 8h às 12h

Aeroporto Santos Dumont - Horário: 8h às 12h

Aeroporto do Galeão - Horário: 8h às 12h

Copacabana - Horário: 9h às 12h

Urca - Horário: 9h às 12h

Shopping Via Parque - Horário: 10h às 14h

Shopping Metropolitano Barra - Horário: 10h às 14h

Campanha de Multivacinação

Além dos pontos de vacinação extras, a SMS continua com a Campanha de Multivacinação para crianças e adolescentes menores de 15 anos . A iniciativa foi prorrogada para até 12 de setembro a fim de dar a oportunidade aos pais e responsáveis de atualizarem o esquema vacinal dos pequenos. Nesta sexta-feira (4) todas as unidades terão funcionamento normal, em seus respectivos horários.

Todas as vacinas previstas no Calendário Nacional de Vacinação estão disponíveis nas unidades de saúde, conforme a faixa etária e a situação vacinal de cada criança ou adolescente. Entre os imunizantes disponíveis para as crianças estão os imunizantes BCG, hepatites A e B, pentavalente, poliomielite (VIP), rotavírus, pneumocócicas, meningocócica C, febre amarela, tríplice viral, varicela, DTP, influenza e covid-19. Já para os adolescentes, haverá vacinas contra HPV (9 a 19 anos), meningocócica ACWY (11 a 14 anos), dengue (10 a 14 anos) e influenza.

Para a vacinação, pais ou responsáveis devem apresentar documento de identificação da criança ou do adolescente e, sempre que possível, a caderneta ou comprovantes de vacinação, para que a equipe de saúde possa avaliar o histórico vacinal.

Os imunizantes estão disponíveis em todas as 242 unidades de Atenção Primária (clínicas da família e centros municipais de saúde) do município e nas unidades do Super Centro Carioca de Vacinação em Botafogo (aberta todos os dias, das 8h às 22h), na Zona Oeste (no ParkShoppingCampoGrande, seguindo o horário de funcionamento do shopping) e na Zona Norte (Shopping Nova América). Para saber a unidade de Atenção Primária mais próxima, basta acessar o portal Onde Ser Atendido: prefeitura.rio/ondeseratendido.