Palco Global Village é inspirado em arquiteturas mundiaisRodrigo T. Ribeiro/ Agência O Dia
É o grande palco do Rock in Rio e concentra os principais shows do festival. É onde se apresentam os grandes headliners nacionais e internacionais, reunindo artistas de diferentes gerações e estilos musicais.
Conhecido pelos encontros musicais, o Sunset amplia a diversidade da programação e promove colaborações entre artistas. O espaço reúne diferentes gêneros e combina nomes consagrados com novas vozes, criando apresentações que muitas vezes se tornam momentos especiais do festival.
O palco dedicado à cultura das periferias brasileiras leva para a Cidade do Rock artistas, ritmos e manifestações que representam a potência e a diversidade das comunidades. É um espaço importante para conhecer novos nomes e diferentes expressões da música brasileira.
Quem prefere música eletrônica tem endereço certo. O New Dance Order funciona como uma grande pista de dança a céu aberto, com DJs brasileiros e internacionais e uma programação dedicada às diferentes vertentes da música eletrônica.
O Global Village transforma a Cidade do Rock em uma viagem musical pelo mundo. O espaço reúne artistas e referências culturais de diferentes países e reforça uma das características que ajudaram o Rock in Rio a se tornar uma marca internacional.
O Supernova é o espaço para descobrir artistas e novas tendências. A programação aposta em nomes que representam diferentes movimentos da música contemporânea, funcionando como uma oportunidade para o público sair do circuito dos grandes nomes e conhecer novos talentos.
O Highway Stage completa o circuito musical da Cidade do Rock com uma programação própria. É mais uma opção para quem pretende explorar o festival além dos palcos mais conhecidos.
Com sete palcos funcionando ao longo dos dias de programação, o Rock in Rio exige planejamento — mas também recompensa quem se permite explorar. A dica é escolher os shows prioritários, verificar os horários e reservar tempo para circular pela Cidade do Rock. Assim, a experiência vai muito além de assistir às atrações principais.
Datas: 4, 5, 6, 7, 11, 12 e 13 de setembro
Local: Cidade do Rock, Parque Olímpico da Barra
Endereço: Avenida Embaixador Abelardo Bueno, Barra Olímpica/Jacarepaguá
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