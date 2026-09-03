Palco Global Village é inspirado em arquiteturas mundiais - Rodrigo T. Ribeiro/ Agência O Dia

Palco Global Village é inspirado em arquiteturas mundiaisRodrigo T. Ribeiro/ Agência O Dia

Publicado 03/09/2026 16:00

Rio - Quem vai ao Rock in Rio 2026 não pode montar o roteiro pensando apenas no Palco Mundo. Durante os sete dias de festival, a Cidade do Rock se transforma em um grande circuito musical, com sete palcos e diferentes propostas de programação. De grandes estrelas internacionais a novos talentos, passando pela música eletrônica, pela cultura das periferias e por encontros entre artistas, cada espaço tem uma identidade própria.

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A melhor estratégia para aproveitar o festival é conferir os horários com antecedência e organizar o percurso de acordo com os shows que pretende assistir. Mas também vale deixar espaço para descobrir artistas e experiências pelo caminho. Afinal, parte da experiência do Rock in Rio está justamente em circular pela Cidade do Rock e conhecer o que acontece além do palco principal.

Palco Mundo



É o grande palco do Rock in Rio e concentra os principais shows do festival. É onde se apresentam os grandes headliners nacionais e internacionais, reunindo artistas de diferentes gerações e estilos musicais.

Palco Sunset



Conhecido pelos encontros musicais, o Sunset amplia a diversidade da programação e promove colaborações entre artistas. O espaço reúne diferentes gêneros e combina nomes consagrados com novas vozes, criando apresentações que muitas vezes se tornam momentos especiais do festival.

Espaço Favela



O palco dedicado à cultura das periferias brasileiras leva para a Cidade do Rock artistas, ritmos e manifestações que representam a potência e a diversidade das comunidades. É um espaço importante para conhecer novos nomes e diferentes expressões da música brasileira.

New Dance Order



Quem prefere música eletrônica tem endereço certo. O New Dance Order funciona como uma grande pista de dança a céu aberto, com DJs brasileiros e internacionais e uma programação dedicada às diferentes vertentes da música eletrônica.

Global Village



O Global Village transforma a Cidade do Rock em uma viagem musical pelo mundo. O espaço reúne artistas e referências culturais de diferentes países e reforça uma das características que ajudaram o Rock in Rio a se tornar uma marca internacional.

Portugal tem um destaque especial nessa história. O país não apenas aparece na experiência internacional da Cidade do Rock, como também faz parte da trajetória do próprio festival: depois de nascer no Rio de Janeiro, o Rock in Rio atravessou o Atlântico e chegou a Lisboa.

Supernova



O Supernova é o espaço para descobrir artistas e novas tendências. A programação aposta em nomes que representam diferentes movimentos da música contemporânea, funcionando como uma oportunidade para o público sair do circuito dos grandes nomes e conhecer novos talentos.

Highway Stage



O Highway Stage completa o circuito musical da Cidade do Rock com uma programação própria. É mais uma opção para quem pretende explorar o festival além dos palcos mais conhecidos.



Com sete palcos funcionando ao longo dos dias de programação, o Rock in Rio exige planejamento — mas também recompensa quem se permite explorar. A dica é escolher os shows prioritários, verificar os horários e reservar tempo para circular pela Cidade do Rock. Assim, a experiência vai muito além de assistir às atrações principais.

SERVIÇO

Rock in Rio 2026

Datas: 4, 5, 6, 7, 11, 12 e 13 de setembro

Local: Cidade do Rock, Parque Olímpico da Barra

Endereço: Avenida Embaixador Abelardo Bueno, Barra Olímpica/Jacarepaguá