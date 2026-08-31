Campanha de multivacinação para crianças e adolescentes de até 15 anos foi prorrogadaFoto: Rafael Oliveira
Todas previstas no Calendário Nacional de Vacinação estão disponíveis nas unidades de saúde e nos pontos extras de vacinação, conforme a faixa etária e a situação de cada criança ou adolescente. Entre os imunizantes disponíveis para as crianças estão BCG, hepatites A e B, pentavalente, poliomielite (VIP), rotavírus, pneumocócicas, meningocócica C, febre amarela, tríplice viral, varicela, DTP, influenza e covid-19. Já para os adolescentes, haverá vacinas contra HPV (9 a 19 anos), meningocócica ACWY (11 a 14 anos), dengue (10 a 14 anos) e influenza.
Atualmente, uma das doenças que preocupam é o sarampo, que vem registrando aumento de casos, principalmente em São Paulo. A vacinação é a principal forma de prevenção, e a proteção é feita pela tríplice viral, disponível nas unidades de saúde durante toda a campanha.
As vacinas são seguras e podem ser administradas no mesmo dia, permitindo que a caderneta seja atualizada em uma única visita à unidade de saúde. Em geral, as contraindicações são raras e se restringem a casos de reação alérgica grave a uma dose anterior ou a algum componente da vacina. Em caso de qualquer evento adverso após a vacinação, os responsáveis devem procurar a unidade onde a dose foi aplicada para avaliação e acompanhamento.
Para a vacinação, pais ou responsáveis devem apresentar documento de identificação da criança ou do adolescente e, sempre que possível, a caderneta ou comprovantes de vacinação, para que a equipe de saúde possa avaliar o histórico vacinal.
Os imunizantes estão disponíveis em todas as 241 unidades de Atenção Primária (clínicas da família e centros municipais de saúde) do município e nas unidades do Super Centro Carioca de Vacinação em Botafogo (aberta todos os dias, das 8h às 22h), no ParkShoppingCampoGrande, Zona Oeste, e no Shopping Nova América, na Zona Norte. Os dois últimos seguem os horários de funcionamento dos shoppings. Para saber a unidade de Atenção Primária mais próxima, basta acessar o portal Onde Ser Atendido, no site da prefeitura.
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