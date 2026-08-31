Campanha de multivacinação para crianças e adolescentes de até 15 anos foi prorrogada - Foto: Rafael Oliveira

Campanha de multivacinação para crianças e adolescentes de até 15 anos foi prorrogadaFoto: Rafael Oliveira

Publicado 31/08/2026 13:29 | Atualizado 31/08/2026 17:43

Rio - A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) do Rio prorrogou a Campanha de Multivacinação para crianças e adolescentes menores de 15 anos até o dia 12 de setembro em toda a cidade. Iniciada em 3 de agosto, a iniciativa foi estendida para dar a oportunidade aos pais e responsáveis de atualizarem a imunização dos pequenos.

Até o momento, o público-alvo da campanha já recebeu 167 mil doses ofertadas. Um dado destaca a adesão da população carioca à imunização: das mais de 107 mil cadernetas avaliadas pelas equipes de saúde, aproximadamente 51% já estavam em dia.

O objetivo da campanha é ampliar a cobertura, atualizar a situação vacinal de crianças e adolescentes e facilitar o acesso. A imunização é realizada de forma seletiva, ou seja, cada caderneta é avaliada pelas equipes de saúde e são aplicadas apenas as doses necessárias para colocar a vacinação em dia. Os imunizantes mais aplicados até o momento na campanha foram contra influenza (36.528 doses), VIP (16.626), covid-19 (10.704), Pentavalente (10.394) e febre amarela (10.186).



Todas previstas no Calendário Nacional de Vacinação estão disponíveis nas unidades de saúde e nos pontos extras de vacinação, conforme a faixa etária e a situação de cada criança ou adolescente. Entre os imunizantes disponíveis para as crianças estão BCG, hepatites A e B, pentavalente, poliomielite (VIP), rotavírus, pneumocócicas, meningocócica C, febre amarela, tríplice viral, varicela, DTP, influenza e covid-19. Já para os adolescentes, haverá vacinas contra HPV (9 a 19 anos), meningocócica ACWY (11 a 14 anos), dengue (10 a 14 anos) e influenza.



Atualmente, uma das doenças que preocupam é o sarampo, que vem registrando aumento de casos, principalmente em São Paulo. A vacinação é a principal forma de prevenção, e a proteção é feita pela tríplice viral, disponível nas unidades de saúde durante toda a campanha.



As vacinas são seguras e podem ser administradas no mesmo dia, permitindo que a caderneta seja atualizada em uma única visita à unidade de saúde. Em geral, as contraindicações são raras e se restringem a casos de reação alérgica grave a uma dose anterior ou a algum componente da vacina. Em caso de qualquer evento adverso após a vacinação, os responsáveis devem procurar a unidade onde a dose foi aplicada para avaliação e acompanhamento.



Para a vacinação, pais ou responsáveis devem apresentar documento de identificação da criança ou do adolescente e, sempre que possível, a caderneta ou comprovantes de vacinação, para que a equipe de saúde possa avaliar o histórico vacinal.



Os imunizantes estão disponíveis em todas as 241 unidades de Atenção Primária (clínicas da família e centros municipais de saúde) do município e nas unidades do Super Centro Carioca de Vacinação em Botafogo (aberta todos os dias, das 8h às 22h), no ParkShoppingCampoGrande, Zona Oeste, e no Shopping Nova América, na Zona Norte. Os dois últimos seguem os horários de funcionamento dos shoppings. Para saber a unidade de Atenção Primária mais próxima, basta acessar o portal Onde Ser Atendido, no site da prefeitura.