Município do Rio pode receber ventos fortes a partir desta terça-feira (1º)Arquivo / Agência O DIA
– Evite banho de mar e a prática de esportes aquáticos em áreas com condições de ressaca.
– Não permaneça em mirantes na orla ou em locais próximos ao mar durante o período do aviso.
– Os frequentadores de praias devem seguir rigorosamente as orientações das equipes do Corpo de Bombeiros.
– Pescadores devem evitar navegar enquanto a ressaca estiver ativa.
– Evite pedalar de bicicleta na orla se as ondas estiverem alcançando a ciclovia.
– Em caso de acidentes no mar, não tente resgatar vítimas por conta própria. Acione imediatamente o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193.
Na quinta-feira (3) e sexta-feira (4), haverá redução de nebulosidade, com predomínio de céu parcialmente nublado e sem previsão de chuva. Os ventos estarão predominantemente moderados (18,4 km/h até 51,9 km/h) e as temperaturas apresentarão elevação.
– Feche as janelas, basculantes e portas de armários para evitar canalizações de ventos no interior de casa.
– Persianas, cortinas ou blecautes também devem estar fechados para evitar que estilhaços se espalhem, no caso de alguma janela quebrar;
– Aparelhos elétricos e registro de gás devem estar fechados. Dessa forma, não há agravamento em caso de queda de árvore;
– Evite deixar objetos que possam cair em locais altos;
– Mantenha as árvores do jardim ou do quintal sempre podadas e bem cuidadas;
– Fique atento: se houver falta de luz, cuidado com o uso de velas para evitar incêndios.
Na rua:
– Não se abrigue debaixo de árvores ou de coberturas metálicas;
– Evite a prática de esportes ao ar livre, especialmente, no mar;
– Evite ficar próximo a precipícios, encostas ou lugares altos sem proteção;
– Evite passar sob cabos elétricos, outdoors, andaimes, escadas;
– Não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda;
– Não queime lixo, não ateie fogo em terrenos para remover vegetação, não acenda fogueiras ou jogue bitucas de cigarros em estradas ou terrenos com mata;
– Fique atento: caso haja queda de árvore, é possível que a rede de energia tenha sido rompida. Nesta situação, há risco de acidentes causados por raios.
Recomendações em caso de chuva intensa
Em caso de alagamento, não force a travessia de carro, a pé ou de bicicleta. Há riscos como correnteza, objetos cortantes, buracos e/ou doenças;
Não fique na beira de córregos e rios;
Redobre a atenção ao dirigir. Mantenha os faróis acesos;
Permaneça em local seguro. Evite áreas com alagamentos.
Em caso pistas escorregadias, siga as recomendações:
Reduza a velocidade e mantenha uma distância segura do veículo à frente;
Evite freadas e manobras bruscas, que podem causar perda de controle;
Mantenha os pneus em boas condições e verifique a calibragem regularmente;
Acenda os faróis, mesmo durante o dia, para aumentar a visibilidade;
Em caso de chuva, redobre a atenção em curvas, descidas e trechos com acúmulo de água;
Evite usar o celular ao dirigir;
Se as condições estiverem muito ruins, procure um local seguro para parar e aguarde a melhora.
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