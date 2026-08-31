Município do Rio pode receber ventos fortes a partir desta terça-feira (1º) - Arquivo / Agência O DIA

Município do Rio pode receber ventos fortes a partir desta terça-feira (1º)Arquivo / Agência O DIA

Publicado 31/08/2026 22:07

Rio - O Centro de Operações e Resiliência da Prefeitura do Rio (COR-Rio) emitiu um alerta de nível de severidade alta, válido das 6h de terça-feira (1º) às 12h de quarta-feira (2), devido à chegada de uma frente fria que vai influenciar as condições do tempo, com intensificação dos ventos. A previsão é de rajadas moderadas, entre 18,5 km/h e 51,9 km/h, a fortes, de 52 km/h a 76 km/h.

Entre a tarde de terça-feira e a madrugada de quarta-feira, também há previsão de pancadas de chuva moderada a forte em pontos isolados, acompanhadas de raios.

Aviso de ressaca

Os cariocas também devem ficar atentos com outro alerta. A Marinha do Brasil emitiu, nesta segunda-feira (31), um aviso de ressaca. Das 0h de quarta-feira (2) às 9h de quinta-feira (3), ondas entre 2,5 e 3 metros de altura podem atingir a orla da cidade.

Para a segurança de todos durante o período de ressaca, o COR-Rio reforça as seguintes orientações:



– Evite banho de mar e a prática de esportes aquáticos em áreas com condições de ressaca.

– Não permaneça em mirantes na orla ou em locais próximos ao mar durante o período do aviso.

– Os frequentadores de praias devem seguir rigorosamente as orientações das equipes do Corpo de Bombeiros.

– Pescadores devem evitar navegar enquanto a ressaca estiver ativa.

– Evite pedalar de bicicleta na orla se as ondas estiverem alcançando a ciclovia.

– Em caso de acidentes no mar, não tente resgatar vítimas por conta própria. Acione imediatamente o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193.

Previsão para os próximos dias

Entre a terça e a quarta-feira, a passagem de uma frente fria manterá o tempo instável na cidade do Rio de Janeiro. Assim, o céu estará predominantemente nublado.



Na quinta-feira (3) e sexta-feira (4), haverá redução de nebulosidade, com predomínio de céu parcialmente nublado e sem previsão de chuva. Os ventos estarão predominantemente moderados (18,4 km/h até 51,9 km/h) e as temperaturas apresentarão elevação.

Recomendações em casos de ventos fortes:

Em casa:



– Feche as janelas, basculantes e portas de armários para evitar canalizações de ventos no interior de casa.

– Persianas, cortinas ou blecautes também devem estar fechados para evitar que estilhaços se espalhem, no caso de alguma janela quebrar;

– Aparelhos elétricos e registro de gás devem estar fechados. Dessa forma, não há agravamento em caso de queda de árvore;

– Evite deixar objetos que possam cair em locais altos;

– Mantenha as árvores do jardim ou do quintal sempre podadas e bem cuidadas;

– Fique atento: se houver falta de luz, cuidado com o uso de velas para evitar incêndios.



Na rua:



– Não se abrigue debaixo de árvores ou de coberturas metálicas;

– Evite a prática de esportes ao ar livre, especialmente, no mar;

– Evite ficar próximo a precipícios, encostas ou lugares altos sem proteção;

– Evite passar sob cabos elétricos, outdoors, andaimes, escadas;

– Não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda;

– Não queime lixo, não ateie fogo em terrenos para remover vegetação, não acenda fogueiras ou jogue bitucas de cigarros em estradas ou terrenos com mata;

– Fique atento: caso haja queda de árvore, é possível que a rede de energia tenha sido rompida. Nesta situação, há risco de acidentes causados por raios.



Recomendações em caso de chuva intensa



Em caso de alagamento, não force a travessia de carro, a pé ou de bicicleta. Há riscos como correnteza, objetos cortantes, buracos e/ou doenças;

Não fique na beira de córregos e rios;

Redobre a atenção ao dirigir. Mantenha os faróis acesos;

Permaneça em local seguro. Evite áreas com alagamentos.

Em caso pistas escorregadias, siga as recomendações:

Reduza a velocidade e mantenha uma distância segura do veículo à frente;

Evite freadas e manobras bruscas, que podem causar perda de controle;

Mantenha os pneus em boas condições e verifique a calibragem regularmente;

Acenda os faróis, mesmo durante o dia, para aumentar a visibilidade;

Em caso de chuva, redobre a atenção em curvas, descidas e trechos com acúmulo de água;

Evite usar o celular ao dirigir;

Se as condições estiverem muito ruins, procure um local seguro para parar e aguarde a melhora.