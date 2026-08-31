Pistola, rádio transmissor e material entorpecente foram apreendidos durante a ação da PM em Bangu - Divulgação PMRJ

Pistola, rádio transmissor e material entorpecente foram apreendidos durante a ação da PM em BanguDivulgação PMRJ

Publicado 31/08/2026 19:22 | Atualizado 01/09/2026 14:04





Segundo a Polícia Militar, equipes do 14º BPM (Bangu) foram até o local após denúncias sobre barricadas que impediam a circulação de moradores. Os relatos também indicavam a presença de criminosos armados e a prática de atividades ilícitas no bairro.



Durante o patrulhamento pela Rua Arari, os policiais sofreram um ataque a tiros. Houve confronto e a equipe conseguiu deter três suspeitos. O Corpo de Bombeiros recebeu o acionamento às 15h10 para socorrer o baleado na Rua Codó, em frente ao supermercado Prezunic, e o levou para a unidade de saúde em Realengo.



Na ação, os agentes apreenderam uma pistola Bersa calibre 9 mm, um rádio transmissor e material entorpecente. Os detidos e o material apreendido e encaminhados para a 34ª DP (Bangu), onde o caso foi registrado. Rio - Três homens acabaram presos após uma troca de tiros com policiais militares nesta segunda-feira (31) , durante uma operação contra a instalação de barricadas em Bangu, na Zona Oeste do Rio. Um dos detidos ficou ferido no confronto e acabou socorrido pelo Corpo de Bombeiros para o Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo.Segundo a Polícia Militar, equipes do 14º BPM (Bangu) foram até o local após denúncias sobre barricadas que impediam a circulação de moradores. Os relatos também indicavam a presença de criminosos armados e a prática de atividades ilícitas no bairro.Durante o patrulhamento pela Rua Arari, os policiais sofreram um ataque a tiros. Houve confronto e a equipe conseguiu deter três suspeitos. O Corpo de Bombeiros recebeu o acionamento às 15h10 para socorrer o baleado na Rua Codó, em frente ao supermercado Prezunic, e o levou para a unidade de saúde em Realengo.Na ação, os agentes apreenderam uma pistola Bersa calibre 9 mm, um rádio transmissor e material entorpecente. Os detidos e o material apreendido e encaminhados para a 34ª DP (Bangu), onde o caso foi registrado.

De acordo com a 34ª DP (Bangu), três homens foram detidos por policiais militares. Um deles ficou ferido e foi socorrido ao hospital. Todos foram presos em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas. O caso foi encaminhado à Justiça.

A reportagem de O DIA não localizou a defesa dos suspeitos. O espaço segue aberto.

*Reportagem da estagiária Aretha Dossares, sob supervisão de Larissa Amaral