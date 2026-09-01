Marcelo Crivella é ex-prefeito do Rio - Carlos Elias Júnior / Agência O Dia

Marcelo Crivella é ex-prefeito do RioCarlos Elias Júnior / Agência O Dia

Publicado 01/09/2026 10:25 | Atualizado 01/09/2026 12:32





Durante entrevista antes do evento, o ex-prefeito do Rio afirmou que o encontro pode auxiliar os eleitores na decisão de voto ao permitir a discussão de temas considerados prioritários para o estado.



"Discutir os assuntos do Rio, que tem crises enormes, e ver a opinião de cada um dos debatedores, quem sabe ajudar o eleitor a decidir. Quem já viveu dois mandatos no Senado Federal e tem conhecimento sobre a tramitação e o funcionamento da Casa leva uma vantagem de quem está chegando lá pela primeira vez", afirmou. Rio - O candidato ao Senado Marcelo Crivella (Republicanos) destacou a importância do debate promovido por O DIA e pela OAB-RJ para a apresentação de propostas e a comparação de ideias entre os concorrentes. O encontro acontece nesta terça-feira (1º), na sede da Ordem dos Advogados do Brasil - Seção Rio de Janeiro, no Centro.Durante entrevista antes do evento, o ex-prefeito do Rio afirmou que o encontro pode auxiliar os eleitores na decisão de voto ao permitir a discussão de temas considerados prioritários para o estado."Discutir os assuntos do Rio, que tem crises enormes, e ver a opinião de cada um dos debatedores, quem sabe ajudar o eleitor a decidir. Quem já viveu dois mandatos no Senado Federal e tem conhecimento sobre a tramitação e o funcionamento da Casa leva uma vantagem de quem está chegando lá pela primeira vez", afirmou.

Saiba mais sobre o candidato



Natural do Rio de Janeiro, Marcelo Bezerra Crivella tem 68 anos e é engenheiro civil. Bispo licenciado da Igreja Universal do Reino de Deus, iniciou sua trajetória política com a eleição para o Senado em 2002, conquistando a reeleição em 2010. Entre 2012 e 2014, licenciou-se do mandato para comandar o Ministério da Pesca e Aquicultura durante o governo Dilma Rousseff (PT).



Em 2016, foi eleito prefeito do Rio de Janeiro. Quatro anos depois, tentou a reeleição, mas foi derrotado no segundo turno por Eduardo Paes. Em 2022, retornou ao Legislativo ao conquistar uma vaga na Câmara dos Deputados.



Neste ano, Crivella disputa uma das duas vagas do Rio de Janeiro no Senado Federal. Em agosto, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) decidiu, por 4 votos a 3, manter suspensa sua inelegibilidade, permitindo que o parlamentar participasse da eleição.