Crime ocorreu em oficina localizada na Avenida Roberto Silveira - Reprodução/Redes sociais

Crime ocorreu em oficina localizada na Avenida Roberto SilveiraReprodução/Redes sociais

Publicado 01/09/2026 12:07

Rio - O número de mortos no ataque a oficina Rafa Motos, em Nilópolis, na Baixada Fluminense , aumentou para três. A última vítima fatal é o ex-policial militar Wellington do Nascimento Mello, de 40 anos, que ficou dois dias internado no Hospital Geral de Nova Iguaçu.

De acordo com a prefeitura, o homem deu entrada, na noite do último dia 27, com diversas marcas de tiros. Ele passou por cirurgia de emergência e foi levado para o Centro de Terapia Intensiva (CTI), permanecendo sob vigilância contínua. Seu estado era considerado gravíssimo.

Na tarde do último domingo (30), Wellington veio a óbito após sofrer uma parada cardiorrespiratória. Ainda segundo a prefeitura, os médicos realizaram manobras de reanimação, mas o paciente não reagiu, devido à gravidade do caso. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Nova Iguaçu.

Outras mortes

Essa é a terceira morte em decorrência do ataque a oficina, localizada na Avenida Roberto Silveira, no bairro Olinda, em Nilópolis, ocorrido no último dia 27. O sargento da Marinha, Yuri Cardoso Dias Barreto, 38, veio a óbito no local. De acordo com um familiar, ele havia parado no estabelecimento para fazer um conserto em seu veículo. O militar aguardava a análise de um funcionário quando foi baleado.

O sepultamento de Yuri aconteceu, com diversas homenagens de marinheiros , no Cemitério de Ricardo de Albuquerque, na Zona Norte.

Antônio José Torres Guimarães também não resistiu. De acordo com a Prefeitura de Duque de Caxias, ele deu entrada no Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes já sem vida, vítima de múltiplos disparos. Seu enterro ocorreu no Cemitério de Olinda, em Nilópolis.

Além das mortes, ao menos duas pessoas ficaram feridas. Bruna Kelly Barbosa de Lima, 23, foi baleada na coxa direita, passou por atendimento médico no Hospital Geral de Nova Iguaçu e teve alta, com orientação para seguir com o acompanhamento ambulatorial.

Raphael Andrade Souza, de 35 anos, dono do estabelecimento atacado, deu entrada no Hospital Municipal Juscelino Kubitschek, em Nilópolis, e recebeu alta no dia seguinte.

O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF).