Polícia prende falso dentista durante atendimento no Centro do Rio - Reprodução

Polícia prende falso dentista durante atendimento no Centro do RioReprodução

Publicado 01/09/2026 21:36

Rio - Um homem que se passava por dentista foi preso nesta terça-feira (1º) enquanto atendia pacientes em um consultório no Centro do Rio. A prisão foi realizada por agentes da Delegacia do Consumidor (Decon), da Polícia Civil.

Segundo a corporação, o suspeito foi localizado após um trabalho de inteligência identificar o endereço onde ele estaria exercendo ilegalmente a profissão. Os policiais foram até o consultório e encontraram o homem durante a rotina de atendimento.



Havia pacientes aguardando para serem atendidos no momento da abordagem. O suspeito foi levado para a delegacia e autuado por crime contra as relações de consumo.



A Polícia Civil continua investigando o caso para descobrir há quanto tempo o homem atuava como falso dentista e identificar outras possíveis pessoas que tenham passado por atendimento no local.