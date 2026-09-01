Conhecido como Simba é preso com pistola e granada em Duque de Caxias - Divulgação

Conhecido como Simba é preso com pistola e granada em Duque de CaxiasDivulgação

Publicado 01/09/2026 18:53 | Atualizado 01/09/2026 19:03

Rio - O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) obteve no sábado (29) a prisão preventiva de Luiz Felipe Gomes da Silva, conhecido como “Simba”. Apontado como “puxador de guerra” do Comando Vermelho, ele é acusado de liderar e participar de ataques armados da facção na disputa por territórios. O suspeito acabou preso na madrugada de sexta-feira (28), durante operação das polícias Civil e Militar no Complexo da Mangueirinha, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.

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Durante a abordagem, Luiz Felipe atirou contra os agentes e tentou fugir de moto, mas acabou detido após perseguição. Com ele, as equipes apreenderam uma pistola calibre 9 mm, carregadores, munições e uma granada.



Prisão preventiva



A conversão da prisão em flagrante em preventiva ocorreu no sábado, após atuação do Núcleo de Atuação perante a Central de Audiência de Custódia da Capital (Nacac/MPRJ).



Na manifestação, o Ministério Público destacou a necessidade da medida para garantir a ordem pública, citando a gravidade das ações, o risco de reincidência e a possibilidade de fuga. A promotoria ressaltou ainda que o acusado já acumula registros criminais por homicídio qualificado, roubo majorado e porte ilegal de arma de fogo. Durante a abordagem, Luiz Felipe atirou contra os agentes e tentou fugir de moto, mas acabou detido após perseguição. Com ele, as equipes apreenderam uma pistola calibre 9 mm, carregadores, munições e uma granada.A conversão da prisão em flagrante em preventiva ocorreu no sábado, após atuação do Núcleo de Atuação perante a Central de Audiência de Custódia da Capital (Nacac/MPRJ).Na manifestação, o Ministério Público destacou a necessidade da medida para garantir a ordem pública, citando a gravidade das ações, o risco de reincidência e a possibilidade de fuga. A promotoria ressaltou ainda que o acusado já acumula registros criminais por homicídio qualificado, roubo majorado e porte ilegal de arma de fogo.

A reportagem de O DIA não localizou a defesa de Luiz Felipe. O espaço segue aberto.