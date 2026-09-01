Conhecido como Simba é preso com pistola e granada em Duque de CaxiasDivulgação
Durante a abordagem, Luiz Felipe atirou contra os agentes e tentou fugir de moto, mas acabou detido após perseguição. Com ele, as equipes apreenderam uma pistola calibre 9 mm, carregadores, munições e uma granada.
Prisão preventiva
A conversão da prisão em flagrante em preventiva ocorreu no sábado, após atuação do Núcleo de Atuação perante a Central de Audiência de Custódia da Capital (Nacac/MPRJ).
Na manifestação, o Ministério Público destacou a necessidade da medida para garantir a ordem pública, citando a gravidade das ações, o risco de reincidência e a possibilidade de fuga. A promotoria ressaltou ainda que o acusado já acumula registros criminais por homicídio qualificado, roubo majorado e porte ilegal de arma de fogo.
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