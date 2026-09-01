Polícia Civil prende "homem de guerra" de facção criminosa do Rio Grande do Norte - Divulgação PCRJ

Polícia Civil prende "homem de guerra" de facção criminosa do Rio Grande do NorteDivulgação PCRJ

Publicado 01/09/2026 16:12 | Atualizado 01/09/2026 16:43

Rio - Apontado pela Polícia Civil como um "homem de guerra" no Rio Grande do Norte é preso, nesta segunda-feira (31) , na Zona Sul. Emerson Eduardo Gouveia dos Santos foi encontrado no Pavão-Pavãozinho e Cantagalo, entre Copacabana e Ipanema.

De acordo com as investigações, Emerson andava fortemente armado e atuava em invasões a áreas dominadas por um bando rival. Ele teria participado de ataques entre novembro e dezembro de 2025, durante uma tentativa de expansão territorial no Morro de Mãe Luiza, em Natal.



A ação resultou de um trabalho conjunto das polícias civis do Rio de Janeiro e do Rio Grande do Norte, estruturado a partir de levantamentos da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco) dos estados. A medida integra o Projeto Captura, coordenado pelo Ministério da Justiça por meio da Diopi/Senasp, em parceria com a Polícia Civil fluminense, com o objetivo de localizar foragidos de outras unidades da federação escondidos no território do Rio.

A reportagem de O DIA não localizou a defesa de Emerson Eduardo. O espaço segue aberto para manifestação.

*Reportagem da estagiária Aretha Dossares, sob supervisão de Larissa Amaral