Polícia Civil prende "homem de guerra" de facção criminosa do Rio Grande do NorteDivulgação PCRJ
Foragido apontado como liderança de facção no RN é localizado no Rio
Investigado como 'homem de guerra' no Nordeste estava escondido no Pavão-Pavãozinho; prisão é fruto de ação conjunta
Foragido apontado como liderança de facção no RN é localizado no Rio
Investigado como 'homem de guerra' no Nordeste estava escondido no Pavão-Pavãozinho; prisão é fruto de ação conjunta
Rio entra em Estágio 2 de atenção devido à previsão de forte chuva
Defesa Civil emitiu alerta severo para os celulares da capital; núcleos de instabilitade atuam nas Zonas Oeste e Sudoeste
Moto na contramão e sem placa atropela criança no Maracanã
Menina de 3 anos foi atingida pelo veículo na Rua Dona Zulmira, na Zona Norte do Rio; condutor fugiu sem prestar socorro
Família denuncia assalto durante passeio de moto aquática no Rio
Pai e filha de 9 anos teriam sido cercados por trio armado na Baía de Guanabara
Polícia prende casal suspeito de roubos a residências na Zona Norte
Homem e mulher usavam aplicativo de reformas para atrair e fazer vítimas reféns; terceiro integrante segue foragido
Carcaças e animais em estado de abandono são achados em ONG
Projeto ficava localizado em uma casa em Oswaldo Cruz, na Zona Norte; cães mortos estavam em avançado estágio de decomposição
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.