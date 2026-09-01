Vítima segue internada em estado grave no Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha, na Zona NorteReprodução / Google Street View

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Alexia Gomes
Rio - A fonoaudióloga Aline de Siqueira Affonso, de 53 anos, segue internada em estado grave, nesta terça-feira (1º), no Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha, na Zona Norte. A vítima foi atingida por uma bala perdida no pescoço enquanto estava dentro de um ônibus.
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O caso aconteceu no dia 12 de agosto, quando ela embarcou em um coletivo da linha 629 (Irajá x Saens Peña), como fazia cotidianamente, para seguir até o trabalho - uma clínica no Humaitá, na Zona Sul. 
Ao passar pela região de Vila Kosmos, na Zona Norte, a passageira acabou atingida por um disparo. No momento, policiais militares e criminosos trocavam tiros nas proximidades da comunidade do Trem. O tiro atingiu a região do pescoço e provocou uma grave lesão na coluna cervical de Aline. Ela foi socorrida e levada ao Hospital Getúlio Vargas por um policial que estava no local.
Procurada, a Polícia Civil informou que a investigação está em andamento na 27ª DP (Vicente de Carvalho) e segue sob sigilo.