Vítima segue internada em estado grave no Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha, na Zona NorteReprodução / Google Street View
Fonoaudióloga baleada em ônibus segue em estado grave
Aline de Siqueira Affonso, de 53 anos, foi atingida no pescoço durante um confronto entre PMs e criminosos em Vila Kosmos, no dia 12 de agosto
Candidatos apresentam propostas na capital e no norte do Estado
Paes visitou o Centro de Estímulo ao Desenvolvimento no Transtorno do Espectro Autista na Zona Norte; Ruas conversou com eleitores no Saara
Justiça decreta prisão de 'Simba', chefe de ataques do CV na Baixada
Apontado como 'puxador de guerra', criminoso atirou contra policiais e tentou fugir de moto no Complexo da Mangueirinha
Bets unem candidatos ao Senado em críticas durante debate na OAB-RJ
Apostas foram apontadas como ameaça às famílias e à economia; propostas apontam para maior controle do setor e restrições à publicidade
Polícia prende idoso suspeito de estuprar menina de 13 anos em Irajá
Agressor foi denunciado pela própria família após o irmão da vítima flagrar o crime
Equipes encontram corpo de idosa ao lado de carcaças e cães debilitados
Bombeiros, Prefeitura do Rio e Polícia Civil estiveram na casa, localizada em Piedade, Zona Norte, na madrugada desta terça-feira (1º)
Dois homens são presos após invadirem condomínio em Itaboraí
Segundo a PM, um dos presos foi identificado em imagens da ação no Outeiro das Pedras
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