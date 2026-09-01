Paes visitou o Centro de Estímulo ao Desenvolvimento no Transtorno do Espectro Autista, na Zona Norte do Rio - Divulgação

Paes visitou o Centro de Estímulo ao Desenvolvimento no Transtorno do Espectro Autista, na Zona Norte do RioDivulgação

Publicado 01/09/2026 19:51

Rio - Os candidatos ao Governo do Rio cumpriram agenda na capital, em Macaé e em Campos dos Goytacazes nesta terça-feira (1º). Eduardo Paes (PSD) visitou o Centro de Estímulo ao Desenvolvimento no Transtorno do Espectro Autista (CED-TEA), no Centro Municipal de Reabilitação Instituto Oscar Clark, no Maracanã, na Zona Norte do Rio. Ele conversou com usuários da unidade e afirmou que pretende levar o modelo para outros municípios fluminenses.

"Para a população com TEA, usaremos dois modelos, que chamo de Centro de Diagnóstico e Terapia, como funciona este aqui (CED-TEA), onde se faz um diagnóstico multidisciplinar e as terapias adequadas para a avaliação precoce. Isso será financiado pelo governo do estado, mas executado pelos municípios. Vamos também ter um Centro de Reabilitação Estadual para trabalhar com a população jovem acima de 14 anos, com TEA, e com a população adulta. É um trabalho de recuperação, reabilitação, ressocialização, formação profissional e reinserção no mercado de trabalho. São duas iniciativas objetivas. Além disso, outra coisa que é fundamental: mediadores em salas de aula. Pelo menos na proporção de um mediador para cada três casos. É algo que fiz na Prefeitura do Rio e vamos fazer no estado", disse o candidato.



Douglas Ruas (PL) participaria de uma carreata em Paciência, na Zona Oeste, mas o evento foi cancelado devido à previsão de chuva. Como alternativa, conversou com eleitores às 10h no Saara, no Centro do Rio.



Juliete Pantoja (UP) se reuniu com eleitores durante uma panfletagem na Penha, na Zona Norte. Em seguida, visitou a Ocupação Luísa Mahin, no Rio Comprido. André Marinho (Novo) realizou uma panfletagem na estação Cinelândia do metrô. Às 14h, participou de uma sabatina em uma emissora de rádio.



William Siri, candidato ao Governo do Rio pelo PSOL, participou de uma panfletagem no Mercado Municipal de Campos dos Goytacazes. À noite, era esperado para uma plenária também em Campos. Anthony Garotinho realizou uma carreata em Macaé, seguida de uma caminhada em Quissamã. À noite, participou de uma reunião em Campos dos Goytacazes.



Cyro Garcia (PSTU) reservou o dia para gravações de materiais solicitados por páginas de imprensa on-line, produção de materiais de campanha e reuniões internas do partido.