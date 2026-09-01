Os policiais apreenderam 94 pinos de cocaína, 158 tiras de maconha, 336 pedras de crack - Divulgação PMRJ

Os policiais apreenderam 94 pinos de cocaína, 158 tiras de maconha, 336 pedras de crackDivulgação PMRJ

Publicado 01/09/2026 17:06





Segundo a Polícia Militar, agentes do 35° BPM (Itaboraí) se mobilizaram após denúncias de que a dupla também teria invadido o Condomínio Residencial Dom Marcelino, no bairro Bela Vista, no mesmo período.



Marcelo de Paula Oliveira, de 23 anos, tentou fugir pulando o muro do conjunto habitacional, mas foi alcançado. A PM afirma que ele aparece nos vídeos portando uma pistola e ameaçando moradores.



O segundo preso, Marcelo Medeiros, foi localizado dentro do automóvel utilizado como apoio na ação. A polícia informou que ambos admitiram envolvimento no caso.



Durante a abordagem, os policiais apreenderam 94 pinos de cocaína, 158 tiras de maconha, 336 pedras de crack, cinco rádios transmissores com duas bases de carregamento, R$ 59 em espécie e o veículo, um Fiat Palio prata.



A dupla foi conduzida à delegacia da região e autuada por tráfico de drogas. As investigações sobre as invasões aos condomínios foram enquadradas com base na Lei Antiterrorismo. O automóvel permaneceu apreendido para perícia. Rio - Dois homens foram presos nesta terça-feira (1º) , suspeitos de invadir condomínios para coagir moradores a contratar um serviço clandestino de internet controlado pelo tráfico, segundo a PM. A prisão ocorreu no bairro Outeiro das Pedras, em Itaboraí, na Região Metropolitana do Rio. A invasão, registrada entre a noite de domingo (30) e a madrugada de segunda-feira (31), foi gravada em vídeo. Um dos suspeitos foi identificado pelas imagens.Segundo a Polícia Militar, agentes do 35° BPM (Itaboraí) se mobilizaram após denúncias de que a dupla também teria invadido o Condomínio Residencial Dom Marcelino, no bairro Bela Vista, no mesmo período.Marcelo de Paula Oliveira, de 23 anos, tentou fugir pulando o muro do conjunto habitacional, mas foi alcançado. A PM afirma que ele aparece nos vídeos portando uma pistola e ameaçando moradores.O segundo preso, Marcelo Medeiros, foi localizado dentro do automóvel utilizado como apoio na ação. A polícia informou que ambos admitiram envolvimento no caso.Durante a abordagem, os policiais apreenderam 94 pinos de cocaína, 158 tiras de maconha, 336 pedras de crack, cinco rádios transmissores com duas bases de carregamento, R$ 59 em espécie e o veículo, um Fiat Palio prata.A dupla foi conduzida à delegacia da região e autuada por tráfico de drogas. As investigações sobre as invasões aos condomínios foram enquadradas com base na Lei Antiterrorismo. O automóvel permaneceu apreendido para perícia.

A reportagem de O DIA não localizou a defesa dos homens. O espaço segue aberto.

*Reportagem da estagiária Aretha Dossares, sob supervisão de Larissa Amaral