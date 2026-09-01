Os policiais apreenderam 94 pinos de cocaína, 158 tiras de maconha, 336 pedras de crackDivulgação PMRJ
Segundo a Polícia Militar, agentes do 35° BPM (Itaboraí) se mobilizaram após denúncias de que a dupla também teria invadido o Condomínio Residencial Dom Marcelino, no bairro Bela Vista, no mesmo período.
Marcelo de Paula Oliveira, de 23 anos, tentou fugir pulando o muro do conjunto habitacional, mas foi alcançado. A PM afirma que ele aparece nos vídeos portando uma pistola e ameaçando moradores.
O segundo preso, Marcelo Medeiros, foi localizado dentro do automóvel utilizado como apoio na ação. A polícia informou que ambos admitiram envolvimento no caso.
Durante a abordagem, os policiais apreenderam 94 pinos de cocaína, 158 tiras de maconha, 336 pedras de crack, cinco rádios transmissores com duas bases de carregamento, R$ 59 em espécie e o veículo, um Fiat Palio prata.
A dupla foi conduzida à delegacia da região e autuada por tráfico de drogas. As investigações sobre as invasões aos condomínios foram enquadradas com base na Lei Antiterrorismo. O automóvel permaneceu apreendido para perícia.
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