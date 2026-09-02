Publicado 02/09/2026 00:00

Quase 30 mil pessoas acompanharam ao vivo seis candidatos ao Senado pelo Rio debaterem segurança, royalties e emprego. A audiência mede o tamanho da urgência, não o da resposta. O debate cumpriu sua função de expor as escolhas. A decisão migra agora para o eleitor.

Furtos de cabos já custaram R$ 69 milhões ao Rio. A resposta anunciada não mira o ladrão, mas o comprador. Desapropriação dos ferros-velhos que sustentam a receptação. A ideia é atacar a economia do crime. Plano sempre houve; ação, raramente. Agora é esperar para ver.