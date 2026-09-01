Cães debilitados foram resgatados em Piedade, Zona Norte do Rio - Divulgação

Cães debilitados foram resgatados em Piedade, Zona Norte do RioDivulgação

Publicado 01/09/2026 17:55

Rio - O corpo de uma idosa - em avançado estado de decomposição - e carcaças de animais cercados por cães debilitados e ratos foram encontrados em Piedade, Zona Norte, na madrugada desta terça-feira (1º). De acordo com o Corpo de Bombeiros, a protetora Analice Cavalcante, de 81 anos, estava morta havia vários dias.

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O vereador Luiz Ramos Filho, da Comissão de Defesa dos Animais da Câmara Municipal do Rio, e equipes da Polícia Civil e prefeitura também estiveram presentes na residência, localizada na Rua Antonio Vargas. A idosa "cuidava" de 20 cães e um gato, em meio a lixo, fezes, urina, pombos em gaiolas e uma infestação de ratos e baratas.

"A situação que encontramos foi a mais absurda que já vi na minha vida. As equipes tiveram dificuldade para entrar na casa, devido ao mau cheiro. Uma casa dos horrores. Essa senhora alimentava os ratos com ração, restos de comida e milho. Os ratos caíam do teto", contou o vereador.



Ele foi chamado por protetores que atuam no bairro e por vizinhos, que estavam desconfiados que algo tivesse acontecido, devido ao cheiro forte que vinha da casa, pior que o habitual. "Convivíamos com latidos, ratos e um cheiro muito forte há vários anos. Mas, nos últimos dias, o cheiro foi piorando e, no domingo, se tornou insuportável. Foi aí que acionamos o Luiz Ramos Filho. Ela era uma pessoa muito difícil e intimidava quem chegasse perto", relatou o vizinho, Walterley Neves.



De acordo com Luiz Ramos Filho, os cachorros estão muito debilitados, com doenças de pele, e um deles cego. "Encontramos até um cãozinho morto vestido com uma roupinha dentro do banheiro. Cena de filme de terror", disse o vereador.



Os animais foram levados para a Fazenda Modelo, em Guaratiba, na Zona Oeste. "Eles estavam sem comer nem beber há vários dias. Agora vão receber tratamento veterinário, serão castrados e colocados para adoção", explicou a secretária de proteção e defesa dos animais, Jeniffer Coelho Ramos.

No início deste ano, o vereador recebeu denúncias dos vizinhos e foi verificar. "Ela [Analice] fingiu que não estava em casa". A Companhia Municipal de Limpeza Urbana (Comlurb) também foi acionada e irá desratizar e limpar a casa.