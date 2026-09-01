Cães debilitados foram resgatados em Piedade, Zona Norte do RioDivulgação
Equipes encontram corpo de idosa ao lado de carcaças e cães debilitados
Bombeiros, Prefeitura do Rio e Polícia Civil estiveram na casa, localizada em Piedade, Zona Norte, na madrugada desta terça-feira (1º)
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