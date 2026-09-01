Menina de 3 anos foi atropelada por moto na Rua Dona Zulmira, no Maracanã - Reprodução / Google Maps

Menina de 3 anos foi atropelada por moto na Rua Dona Zulmira, no MaracanãReprodução / Google Maps

Publicado 01/09/2026 15:41

Rio - Uma menina de 3 anos foi atropelada por uma motocicleta sem placa e na contramão, na Rua Dona Zulmira, no Maracanã, Zona Norte. O condutor fugiu sem prestar socorro. M.F. foi levada para o Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro, e está com quadro de saúde estável.

O atropelamento aconteceu no domingo (30), na altura da Praça Niterói, em frente ao Baródromo, próximo ao estádio do Maracanã, onde ocorreu uma partida entre Flamengo e Botafogo. Imagem de uma câmera de segurança flagrou o momento em que a criança atravessou a rua e foi atingida pela moto. O registro também mostrou pessoas correndo para socorrer M.F após o acidente.

Ao O DIA, a Polícia Civil comunicou que o caso é investigado pela 18ª DP (Praça da Bandeira). Agentes realizam diligências para apurar a autoria do crime.

De acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (Cet-Rio), as interdições no entorno do estádio do Maracanã ocorreram entre 13h e 21h na Rua Dona Zulmira, entre a Praça Niterói e a Rua São Francisco Xavier. O atropelamento aconteceu na altura do número 41, fora do trecho interditado.

No entanto, a via estava sinalizada com cones e contou com a atuação de dois orientadores de tráfego contratados. Os bloqueios de tráfego são realizados no entorno do estádio para garantir a segurança viária aos torcedores durante os jogos de futebol.

A Secretaria Municipal de Saúde informou que a menina passou por cirurgia. Segundo a Polícia Militar, o 6º BPM (Tijuca) não recebeu acionamento.

Atropelamento de menina de 11 anos

O acidente não foi um caso isolado. No dia 19 de agosto, uma menina de 11 anos foi atropelada na calçada por uma motocicleta em alta velocidade enquanto saía da aula de dança na Rua Uberaba, no Grajaú, Zona Norte. Ela sofreu apenas alguns cortes e ficou com hematomas na lateral do corpo. Devido à pancada, a menina também teve uma pequena lesão no pulmão, mas que não é motivo de preocupação, segundo a médica.