Leandro e Michelle foram presos acusados de integrar quadrilha - Divulgação PCRJ

Leandro e Michelle foram presos acusados de integrar quadrilhaDivulgação PCRJ

Publicado 01/09/2026 15:07

Rio - Um casal suspeito de integrar uma associação criminosa voltada a invadir casas após se passar por prestadores de serviço foi preso nesta terça-feira (1º), em Madureira, na Zona Norte. Segundo a Polícia Civil, os investigados usavam uma plataforma virtual de serviços para escolher as vítimas e já teriam praticado roubos em diferentes bairros da cidade, incluindo Taquara e outras regiões de Jacarepaguá. Apontado como o chefe do bando, Leandro da Silva Santana tem 19 anotações policiais.

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As prisões aconteceram durante uma operação da 32ª DP (Taquara), que cumpriu dois dos três mandados de prisão temporária expedidos contra os integrantes da quadrilha. A ação foi resultado de uma investigação iniciada após um assalto ocorrido no dia 20 de agosto, na Rua Pajurá, na Taquara, Zona Sudoeste.



Vítima foi feita refém



De acordo com a Polícia Civil, os suspeitos mantinham cadastro na plataforma "GetNinjas" e utilizavam o aplicativo para identificar pessoas que precisavam de reparos ou reformas domésticas. Após serem escolhidos pelos clientes, eles iam até os endereços simulando o atendimento contratado.



No caso apurado pela delegacia, uma moradora solicitou a prestação por meio do site. Ao chegarem à residência, os falsos profissionais anunciaram o assalto, amarraram a vítima e a mantiveram como refém. Os investigados subtraíram diversos objetos de valor e obrigaram a mulher a realizar transferências via Pix para contas de terceiros. As prisões aconteceram durante uma operação da 32ª DP (Taquara), que cumpriu dois dos três mandados de prisão temporária expedidos contra os integrantes da quadrilha. A ação foi resultado de uma investigação iniciada após um assalto ocorrido no dia 20 de agosto, na Rua Pajurá, na Taquara, Zona Sudoeste.De acordo com a Polícia Civil, os suspeitos mantinham cadastro na plataforma "GetNinjas" e utilizavam o aplicativo para identificar pessoas que precisavam de reparos ou reformas domésticas. Após serem escolhidos pelos clientes, eles iam até os endereços simulando o atendimento contratado.No caso apurado pela delegacia, uma moradora solicitou a prestação por meio do site. Ao chegarem à residência, os falsos profissionais anunciaram o assalto, amarraram a vítima e a mantiveram como refém. Os investigados subtraíram diversos objetos de valor e obrigaram a mulher a realizar transferências via Pix para contas de terceiros.

A polícia investiga a relação dos suspeitos com outros assaltos semelhantes no Rio. As diligências buscam identificar novas vítimas e esclarecer o papel de cada integrante no esquema.



Líder do grupo tem extensa ficha criminal



Leandro foi preso ao lado da companheira, Michelle Martins dos Santos, apontada como a beneficiária das transferências via Pix efetuadas durante o assalto. Apontado como o chefe do bando, ele possui uma extensa ficha policial, que reúne 19 anotações por roubo e quatro mandados de prisão em aberto pelo mesmo delito.



O terceiro investigado, Nycolas de Lima Faria, não foi localizado e é considerado foragido. Os agentes seguem em diligências para localizá-lo.



Após o registro da ocorrência na delegacia, o casal será encaminhado ao sistema penitenciário, ficando à disposição da Justiça.

Nota da empresa

Por meio de sua assessoria, o GetNinjas informou:

"O GetNinjas aplica uma série de medidas para tornar a contratação de serviços mais segura, como ferramentas internas para evitar o uso indevido por criminosos que se passam por prestadores, processos para reagir rapidamente no caso de ocorrências e atitudes suspeitas.



Sobre o caso em questão, o GetNinjas informa que o autor do golpe já tinha sido bloqueado na tentativa de outros cadastros fraudulentos na plataforma, sempre utilizando identidade e documentação de terceiros. Todos eles, incluindo o utilizado neste atendimento, foram identificados e bloqueados por conduta ilícita ao se valer de documentos falsos ou de terceiros para burlar os sistemas de verificação da plataforma.



O GetNinjas está à disposição para colaborar com as investigações e fornecer as informações que possam ser solicitadas, dentro dos procedimentos legais aplicáveis.", disse em nota.

A reportagem do O DIA não localizou a defesa do casal preso. O espaço segue aberto para a manifestação das partes.





*Reportagem da estagiária Aretha Dossares, sob supervisão de Larissa Amaral