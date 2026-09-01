Leandro e Michelle foram presos acusados de integrar quadrilhaDivulgação PCRJ
As prisões aconteceram durante uma operação da 32ª DP (Taquara), que cumpriu dois dos três mandados de prisão temporária expedidos contra os integrantes da quadrilha. A ação foi resultado de uma investigação iniciada após um assalto ocorrido no dia 20 de agosto, na Rua Pajurá, na Taquara, Zona Sudoeste.
Vítima foi feita refém
De acordo com a Polícia Civil, os suspeitos mantinham cadastro na plataforma "GetNinjas" e utilizavam o aplicativo para identificar pessoas que precisavam de reparos ou reformas domésticas. Após serem escolhidos pelos clientes, eles iam até os endereços simulando o atendimento contratado.
No caso apurado pela delegacia, uma moradora solicitou a prestação por meio do site. Ao chegarem à residência, os falsos profissionais anunciaram o assalto, amarraram a vítima e a mantiveram como refém. Os investigados subtraíram diversos objetos de valor e obrigaram a mulher a realizar transferências via Pix para contas de terceiros.
Líder do grupo tem extensa ficha criminal
Leandro foi preso ao lado da companheira, Michelle Martins dos Santos, apontada como a beneficiária das transferências via Pix efetuadas durante o assalto. Apontado como o chefe do bando, ele possui uma extensa ficha policial, que reúne 19 anotações por roubo e quatro mandados de prisão em aberto pelo mesmo delito.
O terceiro investigado, Nycolas de Lima Faria, não foi localizado e é considerado foragido. Os agentes seguem em diligências para localizá-lo.
Após o registro da ocorrência na delegacia, o casal será encaminhado ao sistema penitenciário, ficando à disposição da Justiça.
Sobre o caso em questão, o GetNinjas informa que o autor do golpe já tinha sido bloqueado na tentativa de outros cadastros fraudulentos na plataforma, sempre utilizando identidade e documentação de terceiros. Todos eles, incluindo o utilizado neste atendimento, foram identificados e bloqueados por conduta ilícita ao se valer de documentos falsos ou de terceiros para burlar os sistemas de verificação da plataforma.
O GetNinjas está à disposição para colaborar com as investigações e fornecer as informações que possam ser solicitadas, dentro dos procedimentos legais aplicáveis.", disse em nota.
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