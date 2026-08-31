Rio - Criminosos colidiram com um carro roubado na Avenida Brás de Pina, na divisa entre os bairros Penha Circular e Vila da Penha, na Zona Norte, na madrugada desta segunda-feira (31). Segundo a Polícia Militar, os ocupantes do veículo fugiram antes da chegada das equipes.
O acidente aconteceu em frente à Clínica da Família Aloysio Augusto Novis. De acordo com testemunhas, o grupo trafegava na contramão quando atingiu um poste e, em seguida, um trailer ao lado de um ponto de ônibus. Na sequência, eles correram a pé e abandonaram o automóvel, que tinha seteira dos vidros, ou seja, buracos onde eram colocados fuzis.
Caverao do tráfico bateu na porta da clínica da família na penha na contra mão cheio de vagabundo o carro com seteira nos vidros
Segundo o Centro de Operações Rio, uma faixa ficou ocupada, na altura da estação do BRT Guaporé, no sentido Ramos. Por volta das 9h, a pista já havia sido liberada. Logo depois, equipes da Comlurb realizaram a limpeza no local.
Em relação ao poste atingido, a Light informou que uma equipe fará a manutenção ainda nesta segunda (31). O policiamento segue reforçado por agentes do 16º BPM (Olaria).
A região é alvo de constantes confrontos entre traficantes do Comando Vermelho e Terceiro Comando Puro, que disputam o domínio das comunidades dos complexos da Penha e Israel.
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