Publicado 01/09/2026 00:00

Dezesseis candidatos disputam duas vagas pelo Rio no Senado. Nesta terça eles estarão frente a frente no debate promovido por O Dia e pela OAB-RJ. Quem comparece se expõe ao contraditório; quem falta preserva o roteiro. Registrar essa diferença é atribuição do eleitor, não da urna.

Atlas/Intel: Lula 43,4%, Flávio Bolsonaro 33,7%. Os dois recuaram desde julho. No mesmo intervalo, Augusto Cury saiu de 1,6% para 7,8% e assumiu a terceira posição. O salto veio de exposição. Sabatinas e entrevistas que os dois primeiros colocados têm evitado. Espaço vago em campanha, não fica vago nunca.