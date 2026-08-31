Durante as vistorias, os agentes encontraram 18 litros de produtos considerados imprópriosDivulgação/Procon
Durante as vistorias, os agentes encontraram 18 litros de produtos considerados impróprios para comercialização, entre eles lubrificantes e fluidos para radiadores que estavam com o prazo de validade vencido ou sem indicação da data de fabricação e validade.
Segundo os órgãos responsáveis pela fiscalização, os itens deverão ser descartados ou devolvidos pelos responsáveis pelos estabelecimentos, seguindo procedimentos ambientalmente adequados. A comprovação da destinação correta precisará ser apresentada ao Procon-RJ.
Além dos produtos irregulares, as equipes verificaram mercadorias expostas sem a indicação de preço, incluindo palhetas automotivas e fluidos para radiadores. A falta da informação dificulta a comparação de valores pelos consumidores e contraria as normas de transparência na comercialização.
Outra irregularidade constatada foi a ausência do Livro de Reclamações, documento que deve permanecer disponível para registro de queixas e manifestações dos clientes.
A força-tarefa teve como objetivo verificar as condições de venda de produtos e o cumprimento das regras de proteção ao consumidor nos estabelecimentos fiscalizados. Os casos identificados serão analisados pelos órgãos competentes para a adoção das medidas administrativas cabíveis.
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