Equipes do Procon Carioca estarão nas orlas para esclarecer direitos e alertar sobre práticas ilegais - Divulgação

Publicado 15/01/2026 16:48 | Atualizado 15/01/2026 18:26

Rio - A Secretaria Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor, por meio do Procon Carioca, deu início nesta quinta-feira (15) à Operação Preço Justo na Praia. A fiscalização tem como objetivo combater a prática de preços abusivos em quiosques e barracas em toda a orla da cidade.



Com o aumento do fluxo de turistas durante o verão, passaram a ser comuns os relatos de consumidores enganados ou submetidos a valores exorbitantes. A intenção da operação é justamente coibir irregularidades recorrentes, como a cobrança de consumação mínima, venda casada, publicidade enganosa e preços excessivos.



Além das vistorias, as equipes do Procon Carioca atuarão na orientação do público, esclarecendo direitos, alertando sobre práticas ilegais e incentivando a denúncia imediata.



Os estabelecimentos que flagrados cometendo infrações estarão sujeitos a notificações e multas. Em casos mais graves, quiosques e barracas podem, inclusive, podem perder a autorização do estabelecimento.

Quem desejar fazer uma denúncia diretamente ao Procon Carioca pode acessar um canal de atendimento via WhatsApp, permitindo que as queixas sejam feitas em tempo real, diretamente da praia, pelo número (21) 96608-0664.

