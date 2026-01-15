Equipes do Procon Carioca estarão nas orlas para esclarecer direitos e alertar sobre práticas ilegais Divulgação
Com o aumento do fluxo de turistas durante o verão, passaram a ser comuns os relatos de consumidores enganados ou submetidos a valores exorbitantes. A intenção da operação é justamente coibir irregularidades recorrentes, como a cobrança de consumação mínima, venda casada, publicidade enganosa e preços excessivos.
Além das vistorias, as equipes do Procon Carioca atuarão na orientação do público, esclarecendo direitos, alertando sobre práticas ilegais e incentivando a denúncia imediata.
Os estabelecimentos que flagrados cometendo infrações estarão sujeitos a notificações e multas. Em casos mais graves, quiosques e barracas podem, inclusive, podem perder a autorização do estabelecimento.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.