A ação foi feita por policiais da 52ª DP (Nova Iguaçu)Divulgação
Crianças são resgatadas de exploração infantil em shopping na Baixada
Segundo a Polícia Civil, os pais ficavam fora do estabelecimento enquanto os menores trabalhavam sozinhos e sem supervisão
Crianças são resgatadas de exploração infantil em shopping na Baixada
Segundo a Polícia Civil, os pais ficavam fora do estabelecimento enquanto os menores trabalhavam sozinhos e sem supervisão
Trabalhadores das viações Real e Vila Isabel decidem entrar com ações na Justiça do Trabalho
Processos serão abertos pelo Sindicato dos Rodoviários; de manhã, funcionários fizeram um ato na porta das garagens das empresas
Procon Carioca promove fiscalização para combater valores abusivos na orla
Operação Preço Justo na Praia tem como objetivo coibir preços excessivos, cobrança de consumação mínima, venda casada e publicidade enganosa
Batalhões de Polícia Militar recebem 10 motocicletas para reforço da segurança na Zona Norte
Deputado Sergio Fernandes adiantou que estão garantidos quase R$ 1 milhão em emendas para o 16º BPM (Olaria) e para o 41º BPM (Colégio)
Comerciante relata momento de pânico durante tempestade na Baixada: 'Foi uma correria'
Posto de combustíveis teve a estrutura de metal destruída durante a ventania; veja fotos!
Ponto de vacinação contra sarampo e febre amarela é instalado no Santos Dumont
Espaço ficará aberto até o dia 30 de janeiro, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.