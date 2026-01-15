A ação foi feita por policiais da 52ª DP (Nova Iguaçu) - Divulgação

Publicado 15/01/2026 17:37

Rio - Crianças em situação de vulnerabilidade social foram resgatadas, nesta quarta-feira (14), por policiais da 52ª DP (Nova Iguaçu) em um shopping, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Elas eram usadas para vender produtos dentro do estabelecimento, atuando como ambulantes, o que motivou diversas denúncias e até um alerta formal da Comissão de Combate à Violência Infantil da Câmara Municipal do Rio.

De acordo com informações da Polícia Civil, os responsáveis permaneciam fora do shopping enquanto os menores entravam sozinhos para trabalhar em um ambiente de grande circulação, sem qualquer supervisão ou contato visual. Essa ausência de vigilância deixava as crianças expostas a riscos físicos e psicológicos constantes, o que configura crimes de exploração infantil e corrupção de menores.

Assim que a situação foi confirmada pelos agentes, as crianças foram retiradas do local. Os responsáveis foram conduzidos à delegacia e dois menores, que estavam desacompanhados no momento da abordagem, foram entregues ao Conselho Tutelar. Outras três crianças seguiram com os pais, que foram identificados e autuados com base no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).